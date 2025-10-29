صنعت لوازم خانگی در کشور با وجود حمایت‌های مختلف و ممنوعیت ۷ ساله واردات و انحصار بازار چه میزان توانسته رشد کند؟

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در حالی که هوش مصنوعی چندسالی در تولیدات لوازم خانگی خارجی استفاده می‌شود، اما کمتر شاهد بکارگیری این فناوری در محصولات داخلی بوده‌ایم، یکی از تویدکنندگان لوازم خانگی نبود قابلیت و تجهیزات لازم در دستگاههای موجود را علت این عقب ماندگی می‌داند.

مهرداد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گسترش فناوری هوش مصنوعی در صنعت لوازم خانگی را مستلزم واردات برخی تجهیزات عنوان می کند و می گوید: این امر در شرایط تحریمی با پیچیدگی های همراه است.

جزئیات بیشتر در گزارش امیر نوایی؛ خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما







