مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ۹۰ درصد پیشرفت کارخانه زباله‌سوز ساری، این پروژه را در آستانه افتتاح دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور و مدیرکل هماهنگی استانها، کارخانه زباله‌سوز ساری را در آستانه افتتاح دانست و از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه سال‌ها متوقف خبر داد.

موسویان در بازدید از این کارخانه گفت: این کارخانه سال‌ها متوقف بود که با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دیوان محاسبات مازندران برای بررسی ترک‌فعلی‌ها، روند بهتری گرفت.

مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور، پسماند را «ابرچالش مازندران» عنوان کرد و افزود: این استان هم خود بزرگ است و هم پذیرای میلیون‌ها گردشگر است که این مشکل را شدت می‌بخشد.

وی با هشدار درباره تعلل احتمالی آینده گفت: دیوان محاسبات به عنوان دستگاه ناظر، کمک‌حال این پروژه است تا به بهره‌برداری برسد و اگر ترک فعلی صورت بگیرد، قطعاً به آن رسیدگی خواهد شد تا حق مردم استیفا شود.