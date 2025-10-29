به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، محمد نبی یزدانی مدیرجهاد کشاورزی گفت: الکوی کشت به زبان ساده برنامه‌ای است که مشخص می‌کند در یک فصل زراعی چه محصولی در چه زمانی و به چه روشی کشت شود.

وی افزود: از اهداف الگوی کشت می‌توان تأمین امنیت غذایی، افزایش درآمد کشاورزان، حفظ سلامت خاک ومدیریت آفات وبیماری‌ها را نام برد.

در ادامه ابراهیم سابکی محقق معین مرکز تحقیقات شهرستان بمپور در این باره گفت: همزمان با سراسر کشور اینجا جمع شده‌ایم تا به سوالات کشاورزان در استفاده بهینه از نهاد‌های کشاورزی در بحث پایداری امنیت غذایی مؤثر پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: محصولات مناسب با منطقه که مصرف آب کمتری داشته باشندیا مقاومت وتحمل نسبی بیشتری را در شرایط تعییرات اقلیمی داشته باشندان شاءالله در برنامه الگوی کشت قراربگیرند.

سابکی خاطرنشان کرد: باید در این راستا قدم‌هایی برداریم که با استفاده از ارقام مناسب ومحصولات زراعی مناسب با منطقه که مصرف آب کمتری داشته باشند.