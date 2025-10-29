در حادثه واژگونی اتوبوس زائران همدانی در محور سرابله ـ ایلام، یک نفر جان باخت و ۱۳ نفر از مصدومان پس از درمان سرپایی از بیمارستان مرخص شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام گفت: اتوبوس حامل ۱۸ زائر از استان همدان که دیشب در محور سرابله به ایلام دچار سانحه شد، ۱۷ مصدوم بر جای گذاشت که با شش دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

علی رحیمی افزود: ۱۳ نفر از مصدومان پس از مداوای سرپایی ترخیص و درمان ۴ مصدوم دیگر که دچار شکستگی عضو هستند، ادامه دارد.

گفتنی است این زائران از استان همدان عازم عتبات عالیات بودند که در مسیر حرکت به ایلام دچار حادثه شدند.

محور سرابله ـ ایلام از مسیر‌های پرتردد زائران در ایام زیارتی به شمار می‌رود.