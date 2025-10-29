پخش زنده
مرکز مدیریت راههای کشور از اجرای محدودیتهای ترافیکی در تعدادی از محورهای مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه تا شنبه، ۷ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴، بهمنظور مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی سفرها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: بر اساس طرح مدیریت ترافیک پایان هفته، از روز چهارشنبه ۷ آبان تا شنبه ۱۰ آبان محدودیتهایی در تردد خودروها در محورهای شمالی و پرتردد کشور اعمال خواهد شد.
بر این اساس، تردد موتورسیکلتها (بهاستثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۷ آبان تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۰ آبان در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۷، ۸ و ۱۰ آبان)، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تصمیم مأموران پلیس راه، احتمال اجرای محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور وجود دارد.
در روز جمعه ۹ آبان نیز، از ساعت ۱۲ محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس آغاز میشود و از ساعت ۱۳ محور از محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) بهطور کامل بسته خواهد شد.
از ساعت ۱۵ همان روز مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه میشود و طرح تا ساعت ۲۴ شب جمعه ادامه دارد. در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان تعیینشده اعلام خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روزهای اعمال محدودیت، تردد خودروهای شخصی از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.
در محور هراز نیز تردد کلیه تریلرها به صورت رفت و برگشت ممنوع است و عبور ناوگان کامیونی و کامیونتها (بهاستثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه تا جمعه (۷ تا ۹ آبان) ممنوع خواهد بود.
در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا بر تصمیم پلیس راه، امکان اجرای محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت از پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس در روزهای پنجشنبه و جمعه (۸ و ۹ آبان) وجود دارد.