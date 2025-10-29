به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سید عباس عراقچی در همایش آذربایجان، دیپلماسی و تمامیت ارضی ایران با تاکید بر اینکه نباید فراموش کرد آنچه کشور را حفظ می‌کند قدرت دفاعی کشور است گفت: قدرت دیپلماسی بخشی از قدرت دفاعی کشور است و دیدیم وقتی دو میدان نظامی و دیپلماسی هم راستای هم حرکت کردند دشمنان را متوقف کردند.

وی گفت: موشک‌های ما بزرگترین عامل قدرت ما بودند و دیدیم که دشمن بعد از ۱۲ روز مجبور به درخواست آتش بس بدون شرط شد و ما چون دفاع مشروع از خود انجام می‌دادیم با عزت جنگ را پشت سر گذاشتیم و حقاینت مردم ایران و مشروعیت ما به همه دنیا ثابت شد.

سید عباس عراقچی با بیان اینکه باید بدانیم پشت سر دیپلمات‌های ما نیرو‌های مسلح ما راه را برای دیپلماسی باز می‌کنند گفت: تجربه ایران نشان داده هیچ بحرانی مطلق نیست و رویداد‌های اخیر نشان داد دیپلماسی حتی در زیر باران جنگ برقرار است.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ما اهل مذاکره هستیم، اما گفتگو با قلدری انجام نمی‌شود گفت: شرط استمرار و بقای گفتگو ملزم ماندن دو طرف به تعهدات است.

وی گفت: مردم تبریز در تاریخ معاصر ایران پیشگام دیپلماسی بوده است و برای تثبیت استقلال و حاکمیت ارضی ایران همیشه کوشیده‌اند و ذره‌ای از تلاش خود برای منافی ایران دریغ نکرده‌اند.

سید عباس عراقچی افزود: سرزمین ما همیشه مورد طمع دشمنان بوده است، اما مردم ما با بذل جان و برخی با بذل آبرو مقابل دشمنان ایستاده و با پایمردی و رشادت حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندادند.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم در این همایش آذربایجان را اندیشه تاریخی و هویت تمدنی ایران دانست و گفت: آذربایجان در طول تاریخ نه فقط مرزبان ایران بلکه نقش آبروی سیاسی و دینی ایران را به دوش داشته است.

سرمست افزود: خطه آذربایجان همواره پیشانی آگاهی ایران و رکن امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران بوده است و در تاریخ سیاسی ما هرگاه میدان و دیپلماسی کنار هم بودند دشمنان را مایوس کردند و هر گاه میان این دو گسست بوده، دشمنان طمع کرده‌اند

گفتنی است در پایان مراسم نشان ویژه دانشگاه تبریز به سید عباس عراقچی اهدا شد.