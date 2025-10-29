به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این مانور با هدف آمادگی اعضای ستاد بحران و دستگاه‌های خدمات رسان مهاباد در مواقع و شرایط بحرانی برگزار شد.

دبیر ستاد بحران شهرستان مهاباد گفت: نیرو‌های امدادی و خدمات رسان مهاباد در سومین روز از هفته پدافندغیرعامل، مهارت‌های عملیاتی خود در بخش اسکان اضطراری و مدیریت بحران را تمرین کرده و محک زدند.

آزاد عبدالله پور افزود: اسکان اضطراری و مدیریت بحران در مهاباد، موضوعی بود که در سومین روز هفته پدافند غیرعامل با حضور دستگا‌هها و نیرو‌های امدادی تمرین و مرور شد.

ناصر پهلوانی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد هم گفت: این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی و آشنایی مردم با نحوه مقابله با تهدیدات اجرا می‌شود و دستگاه‌های خدمات رسان هم با شرکت در این رزمایش آمادگی خود را محک می‌زنند.

پنجم تا یازدهم آبان ماه هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.