نیروهای امدادی و خدمات رسان مهاباد امروز با برگزاری مانوری مهارتها و تواناییهای خود را محک زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ این مانور با هدف آمادگی اعضای ستاد بحران و دستگاههای خدمات رسان مهاباد در مواقع و شرایط بحرانی برگزار شد.
دبیر ستاد بحران شهرستان مهاباد گفت: نیروهای امدادی و خدمات رسان مهاباد در سومین روز از هفته پدافندغیرعامل، مهارتهای عملیاتی خود در بخش اسکان اضطراری و مدیریت بحران را تمرین کرده و محک زدند.
آزاد عبدالله پور افزود: اسکان اضطراری و مدیریت بحران در مهاباد، موضوعی بود که در سومین روز هفته پدافند غیرعامل با حضور دستگاهها و نیروهای امدادی تمرین و مرور شد.
ناصر پهلوانی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد هم گفت: این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی و آشنایی مردم با نحوه مقابله با تهدیدات اجرا میشود و دستگاههای خدمات رسان هم با شرکت در این رزمایش آمادگی خود را محک میزنند.
پنجم تا یازدهم آبان ماه هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.