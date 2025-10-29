پخش زنده
روند اجرایی احداث راه آهن شلمچه_بصره شتاب گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون اجرایی رئیسجمهور با سفر به خرمشهر در محل احداث این خط ریلی در مرز شلمچه حاضر شد و پس از بازدید از طرح در حال احداث گفت: احداث خط ریلی شلمچه ـ بصره بهعنوان یکی از طرحهای مهم کریدوری است و روند اجرای آن شتاب گرفته است.
محمدجعفر قائمپناه با بیان اینکه تسریع در اجرای این کریدور مورد تاکید رئیسجمهور است افزود: احداث هفت کیلومتر خط راهآهن در ۶ ماه گذشته نشان از عزم جدی در اجرای این کریدور دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: با تکمیل این خط تا پایان سال، زائران اربعین حسینی بهراحتی از ریلباس استفاده خواهند کرد.
قائمپناه با بیان اینکه در نشست با طرف عراقی در بصره از آنها خواهیم خواست روند اجرای این پروژه در خاک عراق را تسریع کنند تا اتصال خط ریلی ایران و عراق در جنوب کشور ایجاد شود گفت: اتصال این خط ریلی برای ۲ کشور با اهمیت است و با تکمیل این خط، شاهد تردد روان و بدون مشکل زائران اربعین حسینی خواهیم بود.
معاون اجرایی رئیسجمهور امروز وارد فرودگاه آبادان شد و مورد استقبال استاندار خوزستان و جمعی از مدیران قرار گرفت.
محمدجعفر قائمپناه در بدو ورود، برنامه بازدید از مسیر راهآهن خرمشهر ـ بصره را آغاز کرد و سپس برای ادامه برنامههای کاری خود عازم شهر بصره در عراق شد.
این سفر با هدف افتتاح چندین طرح عمرانی و دیدار با فعالان اقتصادی در اهواز انجام شده است.
همچنین بازدید از مترو اهواز و افتتاح مدرسه پردیس عدالت در شهر اهواز که پیش از این با حضور رئیسجمهور کلنگزنی شده بود، از دیگر برنامههای معاون اجرایی رئیسجمهور است که فردا (هشتم آبان) انجام خواهد شد.