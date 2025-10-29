پخش زنده
وزیر بهداشت، با اشاره به اقدامات انجام شده برای حل مشکلات جامعه پرستاری، از بورسیه دانشجویان پرستاری در مناطق محروم کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی، در مراسم روز پرستار که روز چهارشنبه هفتم آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: پرستاران کشور، مدیون زحمات و دغدغههای ایشان هستند که با بیش از ۹۰ سال سن هنوز هم به حوزه پرستاری عشق میورزند و حضور فعال دارند.
وی با اشاره به نامگذاری روز پرستار به نام حضرت زینب (س)، افزود: این نامگذاری نمادی از صبر، استقامت، شجاعت و علم پرستاری و رسیدگی به بیماران و کودکان در شرایط سخت است. پرستاران ما با همین ابعاد، نمونهای زنده از این ویژگیها هستند.
ظفرقندی همچنین یاد و خاطره شهدای جامعه سلامت و خانوادههای آنان را گرامی داشت و گفت: پرستاران در بحرانهای مختلف، از جنگ تحمیلی تا دوران کرونا، ایستادگی و مقاومت مثالزدنی از خود نشان دادهاند. بسیاری از آنها شبها و روزها پای کار بودند و بدون هیچ گلهای خدمت کردند.
وی با بیان اینکه جامعه پرستاری ایران مصداق عملی آیه قرآنی و بشر الصابرین است، تأکید کرد: پرستاران در مواجهه با ترسها، مشکلات و کمبودها همیشه موفق عمل کردهاند و وظیفه ما حمایت مستمر از این قشر زحمتکش است.
ظفرقندی به اقدامات انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با دستور رئیس جمهور کارگروهی برای حل مشکلات جامعه پرستاری تشکیل شد که جلسات متعدد برگزار و تصمیمات خوبی برای آینده اتخاذ شد. یکی از مسائل مهم، موضوع اضافهکاری پرستاران بود که در دولت بررسی و افزایش یافت. اگرچه هنوز کامل نیست، اما گامی رو به جلو محسوب میشود.
وی درباره معوقات و پرداخت کارانه پرستاران توضیح داد: پرداخت معوقات به دلیل مشکلات بیمهها و فرآیند طولانی تصویب اوراق، دیر انجام میشود، اما خوشبختانه مصوبه سران سه قوه تصویب شده و پرداختها در مسیر انجام است. اکنون بخشی از این معوقات جبران شده و امیدواریم در ماههای آینده تکمیل شود.
ظفرقندی با ابراز قدردانی از تمامی پرستاران حاضر در جلسه و کسانی که در بحرانهای مختلف نقشآفرینی کردهاند، اظهار داشت: پرستاران، ستون اصلی نظام سلامت و نماد واقعی صبر، ایثار و مسئولیتپذیری در ایران هستند و حمایت مستمر ما وظیفهای ملی است.
وزیر بهداشت، به برنامههای جاری و آینده برای تقویت جامعه پرستاری کشور اشاره کرد و گفت که مجوز استخدام ۲۷ هزار نفر دریافت شده است که حدود نیمی از آنها به پرستاری اختصاص دارد.
وی افزود: طبق قانون ارتقا بهرهوری، ظرفیت پرستاری در مراکز شبانهروزی افزایش یافته و در سال گذشته حدود ۳۰۰ مجوز استخدام صادر شده است که میتواند به تقویت نیروی پرستاری کمک کند.
ظفرقندی با تأکید بر اینکه پرستاری باید با مردم قرین باشد، گفت: خدمات پرستاری نباید محدود به بیمارستان باشد و پرستاران باید توانایی ارائه خدمات در منازل و محیطهای غیر بیمارستانی را نیز داشته باشند.
وی همچنین نقش پرستاران در آموزش و ارتقای سواد سلامت مردم را برجسته دانست و افزود: پرستاران میتوانند در تشخیص زودهنگام بیماریها مانند سرطان و دیابت و پیگیری درمان آنها نقش پیشگامانه داشته باشند.
وزیر بهداشت به اقدامات آینده نیز اشاره کرد و توضیح داد که کارگروهی به دستور رئیس جمهور برای پیگیری مشکلات جامعه پرستاری تشکیل شده و چند بسته پیشنهادی برای اجرا آماده شده است.
وی افزود که برخی از این برنامهها نیازمند منابع مالی و برخی نیازمند اصلاح قوانین است. از جمله اقدامات در دستور کار، بهبود وضعیت مالیات پرستاران و استانداردسازی نیروی انسانی در بخشهای ICU، اورژانس و سایر بخشهاست تا نیروی پرستاری مطابق استانداردهای لازم فعالیت کند.
ظفرقندی همچنین برنامه بورسیه پرستاری برای مناطق محروم را تشریح کرد و گفت: افزایش تعداد پرستاران بدون هدفگذاری در مناطق محروم مفید نخواهد بود، بنابراین دانشجویان پرستاری بورسیه میشوند تا در این مناطق خدمت کنند؛ و ارزیابیهای لازم انجام شده و این برنامه با همکاری صاحب فرایند حوزه پرستاری پیگیری خواهد شد.
وی به ایجاد زیستبوم پرستاری یا پانسیون پرستاری در بیمارستانها نیز اشاره کرد و توضیح داد که این اقدام به کاهش مشکلات رفت و آمد و ایجاد آرامش برای پرستاران کمک میکند.
وزیر بهداشت از نتایج مثبت افزایش تعرفه پرستاران در شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و تأکید کرد که این موضوع نیز در حال پیگیری است.
ظفرقندی در پایان از تمامی پرستاران کشور قدردانی کرد و آرزوی سلامتی و توفیق خدمت مستمر به مردم و ایران را برای آنها داشت.