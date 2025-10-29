به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از مسابقات وزنه برداری بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، مهدی پورقاسمی در نخستین تجربه بین المللی خود در دسته ۷۹ کیلوگرم از ساعت ۱۶ به روی تخته رفت و در حرکت اول و دوم دوضرب موفق به مهار وزنه‌های ۱۵۰ و ۱۵۵ کیلوگرمی نشد و اوت کرد و از حرکت سوم هم انصراف داد.

او در یکضرب هم موفق به مهار

وزنه‌های ۱۳۳،۱۲۸ و ۱۳۶ کیلوگرم نشد و اوت کرد.

بهترین رکورد شخصی پورقاسمی در یکضرب۱۳۱ کیلوگرم و ۱۵۲ کیلوگرم دوضرب در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور ایران در سال گذشته بود.

نورژان ژومابای ورنه بردار قزاقستانی موفق شد با ثبت ۱۴۶ کیلوگرم رکورد جوانان را در یکضرب در این بازی‌ها بشکند.

در ادامه رقابت‌های وزنه برداری از ساعت ۱۹ بهنود نصرتی در دسته ۸۸ کیلوگرم به روی تخته می‌رود.