به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد گفت: صبح دیروز با اعلام همشریان به پلیس ۱۱۰، کارآگاهان این انتظامی از وقوع یک قتل در یکی از محلات مهاباد با خبر شدند.

سرهنگ رسولیان افزود: پس از اطلاع از وقوع قتل بلافاصله تیمی مجرب در خصوص بررسی موضوع به محل اعزام و متوجه شدند که یک فرد ۵۴ ساله به دلیل برخی مشکلات توسط شخصی به قتل رسیده است.

سرهنگ رسولیان تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان این انتظامی با استفاده از اقدامات لازم قاتل را در محل اختفا شناسایی و دستگیرکردند و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

رئیس پلیس انتظامی شهرستان مهاباد، همچنین از برخورد با مخلان نظم و امنیت و دستگیری عامل تیراندازی در منطقه تپه قاضی مهاباد خبر داد.

سرهنگ رسولیان افزود: عصر دیروز، نیروی انتظامی مهاباد از تیراندازی در یکی از مناطق مهاباد با خبر شد که در این رخداد فردی با اسلحه شکاری بر سر پارک خودرو اقدام به تیراندازی کرده و متاسفانه دو نفر در این حادثه از ناحیه چشم و سر به شدت مجروح شدند. وی افزود: فرد مورد نظر به سرعت توسط عوامل انتظامی دستگیر شد و اسلحه غیرمجاز وی نیز ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد، از مردم و خانواده‌ها و جوانان خواست در زمان رانندگی و در برخورد با عوامل اجتماعی خونسردی خود را حفظ کنند و از درگیری و نزاع بپرهیزند.