نشست آموزشی و تخصصی فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک با حضور مدیران متناظر معاونتهای غذا و دارو از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و مناطق آزاد، در یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این نشست دو روزه بهمنظور بهروزرسانی دانش تخصصی مدیران و کارشناسان، تبادل تجربیات و بررسی چالشهای اجرایی در حوزههای مختلف فرآوردههای طبیعی و مکملها طراحی شده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یزد، در حاشیه این نشست اظهار داشت: حضور مدیران کل سازمان غذا و دارو و مدیران حوزههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک، فرصت مناسبی است تا با برگزاری کارگاههای تخصصی، تازهترین چالشها و راهکارهای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر حیدری هدف اصلی این همایش را ارتقای دانش تخصصی، همافزایی میان دستگاهها و بررسی روندهای نوین حوزه سلامتمحور دانست.
در این دوره آموزشی، شرکتکنندگان از دانشگاههای مختلف کشور و مناطق آزاد حضور یافته تا ضمن آموزشهای تخصصی، در زمینه فرآوردههای طبیعی و مکملها به تبادل نظر پرداخته و تجارب موفق استانی و کشوری را مرور کنند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: یزد در سالهای اخیر گامهای موثری در توسعه فرآوردههای طبیعی و مکمل برداشته و برگزاری این نشست، فرصتی برای معرفی دستاوردها و هماهنگی بیشتر میان دانشگاههاست.
در این همایش، موضوعاتی همچون بهروزرسانی دانش تخصصی، همافزایی بین دستگاهی، بررسی چالشهای نظارتی و راهکارهای توسعه فرآوردههای سلامتمحور مورد بحث قرار می گیرد.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم هماهنگی میان حوزههای مختلف سلامت گفت: فرآوردههای سلامت از دارو تا غذا، زنجیرهای پیوسته هستند و نظارت بر آنها باید بهصورت هماهنگ و مکمل انجام شود تا سلامت جامعه به شکل جامع تضمین گردد.
دکتر بهفر افزود: اگرچه در حوزه دارو نظارتها حساسیت بالاتری دارد، اما فرآوردههای غذایی، طبیعی و مکمل نیز ضوابط خاص خود را دارند و در برخی بخشها با یکدیگر همپوشانی دارند. به همین دلیل هماهنگی میان معاونتها و دانشگاههای علوم پزشکی بسیار اهمیت دارد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه غذاهای سنتی در سلامت عمومی تصریح کرد: برخی مواد غذایی در طب سنتی و علوم نوین دارای اثرات درمانی شناخته شدهاند و میتوانند در پیشگیری یا کنترل بیماریها نقش مؤثری ایفا کنند.
بهفر با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی اظهار داشت: تمام تولیدکنندگان فرآوردههای سنتی یا مدرن میتوانند با مراجعه به معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی، مجوزهای لازم برای تولید را دریافت کنند. نظارت علمی دانشگاهها و وزارت بهداشت، تضمینکننده سلامت و اثربخشی این محصولات است.
همچنین در این همایش از مردم خواسته شد هنگام خرید فرآوردههای غذایی و مکمل، به برچسب تأیید سازمان غذا و دارو توجه ویژه داشته باشند.