مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان از تصویب دانشنامه تاریخ و فرهنگ در جلسه شورای اجتماعی و کارگروه فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در جلسه شورای اجتماعی و کارگروه فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده با اشاره به تدوین دانشنامه تاریخ و فرهنگ لرستان گفت: اگرچه در این استان برای تدوین این دانشنامه دیر اقدام شده، اما استاندار لرستان بر تسریع در تدوین آن تأکید دارد و طرح نیز در مجمع مشورتی بانوان مطرح و تایید شده است.

ناهید پرویزپور افزود: این طرح در ۲ کمیته تخصصی مجمع مشورتی استاندار به تصویب رسیده و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت تأمین اعتبار ارسال شده است.

وی اظهار داشت: مکاتبه‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تکمیل خانه‌های بهداشت به استان‌ها ارسال شده و استانداران نیز نظر موافقی برای عدالت خدمات درمانی و بهداشتی در همه مناطق استان دارند.

پرویزپور با اشاره به موضوع حاشیه‌نشینی عنوان کرد: حاشیه‌نشینی به دلایلی همچون فقر و مهاجرت روستاییان به شهر رخ می‌دهد و این افراد با نظام اقتصادی و اجتماعی شهر منطبق نمی‌شوند و به حاشیه رانده می‌گردند.

وی افزود: با تراکم جمعیت و بروز فقر و بزهکاری، این مناطق به کانون بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل می‌شوند.

پرویزپور از اقدامات دولت‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های محلات حاشیه‌ای یاد کرد و به راه‌اندازی دفاتر تسهیلگری در دولت دوازدهم اشاره نمود.