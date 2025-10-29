تصویب دانشنامه تاریخ و فرهنگ لرستان
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان از تصویب دانشنامه تاریخ و فرهنگ در جلسه شورای اجتماعی و کارگروه فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در جلسه شورای اجتماعی و کارگروه فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده با اشاره به تدوین دانشنامه تاریخ و فرهنگ لرستان گفت: اگرچه در این استان برای تدوین این دانشنامه دیر اقدام شده، اما استاندار لرستان بر تسریع در تدوین آن تأکید دارد و طرح نیز در مجمع مشورتی بانوان مطرح و تایید شده است.
ناهید پرویزپور افزود: این طرح در ۲ کمیته تخصصی مجمع مشورتی استاندار به تصویب رسیده و به سازمان مدیریت و برنامهریزی جهت تأمین اعتبار ارسال شده است.
وی اظهار داشت: مکاتبهای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تکمیل خانههای بهداشت به استانها ارسال شده و استانداران نیز نظر موافقی برای عدالت خدمات درمانی و بهداشتی در همه مناطق استان دارند.
پرویزپور با اشاره به موضوع حاشیهنشینی عنوان کرد: حاشیهنشینی به دلایلی همچون فقر و مهاجرت روستاییان به شهر رخ میدهد و این افراد با نظام اقتصادی و اجتماعی شهر منطبق نمیشوند و به حاشیه رانده میگردند.
وی افزود: با تراکم جمعیت و بروز فقر و بزهکاری، این مناطق به کانون بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل میشوند.
پرویزپور از اقدامات دولتها در حوزه کاهش آسیبهای محلات حاشیهای یاد کرد و به راهاندازی دفاتر تسهیلگری در دولت دوازدهم اشاره نمود.
وی بیان کرد: همچنین ایجاد خانههای ۲۰۲۰ شامل خانههای هلال، کرامت و مثبت زندگی را اقدامی در راستای ارائه خدمات به این محلات دانست و بر رفع نابرابری و ایجاد حس تعلق اجتماعی تأکید کرد.