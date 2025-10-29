خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «سجاد غلامی» مدیرکل امور اقتصادی استانداری ایلام در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: طرح چهارشنبه‌های آرد و نان با هدف رصد مستمر وضعیت نانوایی‌ها، کنترل کیفیت نان و بهینه‌سازی توزیع آرد در سراسر استان آغاز شده است، بر اساس این طرح، اعضای شورای آرد و نان استان هر چهارشنبه با حضور در شهرستان‌ها، ضمن بررسی میدانی نانوایی‌ها و سیلوها، تصمیمات اجرایی لازم برای رفع مشکلات احتمالی را اتخاذ خواهند کرد.

وی با اشاره به مزایای اجرای این طرح افزود: شرکت نانینو موظف است هر ماه آمار عملکرد نانوایی‌ها را به فرمانداری‌ها ارسال کند تا توزیع آرد شناور، بر اساس کارکرد واقعی هر واحد انجام گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری ایلام همچنین با بیان اینکه بیش از ۶۵۰ واحد نانوایی در استان دارای مجوز فعالیت هستند، تأکید کرد: سلامت و کیفیت نان، خط قرمز استانداری ایلام است و تمام تلاش خود را برای بهبود و ارتقای آن به کار خواهیم گرفت.