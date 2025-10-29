تلنگر این هفته به روایت انسان‌هایی می‌پردازد که با تلاش و کوشش، خبر‌های خوشی را به خانواده‌ها می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چند روز پیش خبری از گم شدن چند زمین شناس در بیابان‌های اطراف بهاباد منتشر شد که نگرانی و چشم انتظاری را برای خانواده‌های آنان به همراه داشت.

نیرو‌های امدادی استان بلافاصله برای پیدا کردن افراد گمشده در بیابان‌ها دست به کار شده و محیط بانان نیز در این موقعیت حساس وارد میدان شدند. نیرو‌های هلال احمر و انتظامی نیز در این عملیات به ایفای نقش پرداختند.

نیرو‌ها پس از ساعت‌ها جست‌و‌جو موفق شدند این افراد را پیدا کرده و از مرگ نجات دهند.