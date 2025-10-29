به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر اداره میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع‌ دستی بردسکن گفت: اولین جشنواره انار در روستای تاریخی علی‌ آباد کشمر در روزهای ۸ و ۹ آبان برگزار می شود.

محمد نظام‌ آبادی افزود: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌ های تاریخی و گردشگری منطقه، رونق اقتصادی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال و همچنین افزایش نشاط اجتماعی طراحی شده است.

نظام‌ آبادی ادامه داد: این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بالای تاریخی و گردشگری علی‌ آباد کشمر است و می‌ تواند به رونق گردشگری، تقویت تولید و ایجاد اشتغال کمک کندو همچنین افزایش شادابی و نشاط اجتماعی از دیگر اهداف این رویداد است.

وی افزود: جشنواره انار علی‌ آباد در محدوده مناره تاریخی این روستا برگزار می‌ شود و علاوه بر معرفی جاذبه‌ های گردشگری، بستری برای تقویت ارتباطات فرهنگی و اقتصادی منطقه خواهد بود.

نظام‌ آبادی گفت: ساعت برگزاری این جشنواره ۱۴ تا ۱۷ روز جمعه نهم آبان است.

محمد غلامی، بخشدار مرکزی بردسکن نیز با اشاره به اهمیت محصول انار در این شهرستان گفت: برگزاری جشنواره‌ های مختلف از جمله جشنواره انار، فرصتی برای معرفی بیشتر این محصول راهبُردی است و این برنامه با همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستا، معتمدان و تولیدکنندگان برگزار می‌ شود.

مهدی مسروری، مدیر جهاد کشاورزی بردسکن نیز گفت: بردسکن با دارا بودن بیش از ۱۳۰۰ هکتار باغ انار و میانگین برداشت ۲۵ تن در هر هکتار، یکی از قطب‌ های مهم تولید انار در استان خراسان رضوی است.

وی افزود: امسال بیش از ۳۰ هزار تن انار به ارزش اقتصادی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان برداشت می‌ شود که ۲۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.