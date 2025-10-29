در نشست بررسی راهکار‌های رفع چالش کم‌آبی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس جمهور، مقرر شد راهکار‌های نمایندگان استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، برای بررسی و تکمیل علمی به گروه کارشناسی و نخبگان مستقر در دانشگاه تهران ارائه و پس از رفع نواقص برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت دولت اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست بررسی راهکار‌های رفع چالش کم‌آبی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، امروز چهارشنبه به ریاست آقای پزشکیان و با حضور استانداران دو استان، معاونان سازمان حفاظت محیط‌ زیست و وزارت نیرو، وزارت کشور و جمعی از کارشناسان و مسئولان مربوطه برگزار شد.

در این نشست، گزارشی جامعی استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری، معاون سازمان محیط‌ زیست و معاون وزارت نیرو درباره وضع موجود منابع آبی، الگوی مصرف در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب و نیز پیامد‌های زیست‌محیطی ناشی از کم‌آبی در این دو استان ارائه کردند.

همچنین، مجموعه‌ای از راهکار‌های میان‌مدت و بلندمدت برای مدیریت پایدار منابع آبی و غلبه بر چالش‌های موجود بررسی شد.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت لحاظ کامل ملاحظات زیست‌محیطی در تصمیمات مربوط به آب، تصریح کرد: اجرای هر تصمیمی در حوزه آب بدون توجه به ملاحظات محیط‌زیستی، هرچند ممکن است به‌طور مقطعی نیاز‌هایی را برطرف کند، اما آینده‌ای تاریک برای کشور رقم خواهد زد و سرزمین ما را در معرض بیابانی‌شدن قرار خواهد داد.

آقای پزشکیان با تأکید بر توجه ویژه به ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین منافع ذی‌نفعان مختلف در همه طرح‌ها و راهکار‌های پیشنهادی، گفت: ما نمی‌خواهیم مشکلی را در بخشی از کشور حل کنیم، اما برای منطقه‌ای دیگر یا برای نسل‌های آینده، معضلی تازه بیافرینیم. هدف، دستیابی به راه‌ حل‌های جامع، پایدار و بدون تبعات منفی است.

رئیس‌ جمهور با ابراز تأسف از پیامد‌های توسعه نامتوازن و تصمیمات غیر کارشناسی در گذشته، اظهار داشت: بی‌توجهی به رویکرد علمی و محیط‌ زیستی در توسعه شهر‌ها و استان‌ها، کشور را با چالش‌های گسترده کنونی روبرو کرده است. طرح‌هایی مانند انتقال آب از خلیج‌ فارس، بسیار پرهزینه هستند و از نظر اقتصادی به‌صرفه نیستند، در حالی‌که هر سال، حدود ۷ میلیارد متر مکعب آب از حوضه‌های آبریز کشور به خلیج‌ فارس می‌ریزد، اما مردم استان‌های مرکزی و جنوبی با کم‌آبی دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کنند. این نشان می‌دهد که در مدیریت منابع آبی، از ظرفیت‌های طبیعی کشور به‌درستی استفاده نشده است.

آقای پزشکیان تصریح کرد: با وجود مطالعات و طرح‌های متعدد ارائه‌شده برای حل مشکلات آبی، هنوز برای بسیاری از پرسش‌های علمی در این حوزه، پاسخ‌های روشن و قابل اتکا وجود ندارد و بسیاری از اقدامات گذشته نیز تأثیر پایدار و ملموسی در احیای منابع آبی و رودخانه‌هایی مانند زاینده‌رود نداشته‌اند.

رئیس جمهور با توجه به اهمیت تصمیم‌گیری دقیق در مدیریت منابع، گفت: در علم مدیریت، نخستین گام، اتخاذ تصمیم درست است و سپس اجرای درست آن؛ اگر از ابتدا تصمیمی نادرست اتخاذ شود، پیامد‌های آن، گاه جبران‌ناپذیر خواهد بود. فقط تصویب یک طرح، دلیلی بر اجرای آن نیست، مگر اینکه همه ابعاد و پیوست‌های لازم به‌دقت بررسی و تدوین شده باشد.

آقای پزشکیان تأکید کرد: درد مردم اصفهان، چهارمحال و بختیاری و سایر استان‌های درگیر بحران آب، درد من نیز هست. دولت موظف است با وفاق، همدلی و تکیه بر دانش و خرد جمعی، بدون هیچ‌گونه گرایش قومی یا منطقه‌ای، مشکل آنان را به‌صورت پایدار و ریشه‌ای برطرف سازد.

گفتنی است در این نشست، مقرر شد که راهکار‌های ارائه‌شده از طرف نمایندگان استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، برای بررسی و تکمیل علمی به گروه کارشناسی و نخبگانی مستقر در دانشگاه تهران و پس از رفع نواقص و نهایی‌سازی، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت دولت ارائه شود.