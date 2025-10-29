پخش زنده
کمیسیون پزشکی مرگ مغزی صابر کاظمی ملی پوش سابق والیبال ایران را تایید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از بررسیهای تخصصی و انجام آزمایشهای نهایی، نظر کادر پزشکی قطری مبنی بر مرگ مغزی صابر کاظمی ازسوی کمیسیون پزشکی متشکل از اساتید برجسته مغز و اعصاب، تأیید شد.
بر اساس اعلام رسمی تیم پزشکی، تمامی آزمایشهای بالینی و تصویربرداریهای انجامشده طی روزهای اخیر، حاکی از کار افتادن کامل و برگشتناپذیر عملکرد مغز این ورزشکار است.
کاظمی که چند روز پیش به دلیل عارضه مغزی حاد از دوحه به یکی از مراکز درمانی تهران منتقل شده بود، طی این مدت تحت مراقبتهای ویژه پزشکی قرار داشت. با این حال، تلاشهای تیم درمان برای بازگرداندن عملکرد مغز او بینتیجه ماند.
فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران از مردم و جامعه ورزش کشور درخواست کرد تا در این روزهای سخت، ملیپوش ارزنده کشورمان را از دعای خیر خود بینصیب نگذارند.