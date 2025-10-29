به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، گفت: در آیین بهره‌برداری از طرح های زیرساختی فرودگاه کیش، چهار طرح مهم شامل باند اصلی فرودگاه با عرض ۶۰ متر و سیستم روشنایی به بهره برداری رسید.

عزت‌الله محمدی، افزود: سامانه آی. ال. اس (ILS) نیز برای اولین بار در فرودگاه کیش نصب و راه‌اندازی شده و امکان فرود ایمن هواپیما‌ها را در شرایط نامساعد جوی از جمله مه و کاهش دید فراهم می‌کند و دید مورد نیاز برای فرود را از دوهزار و چهارصد متر به ۸۰۰ متر کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با اشاره به نصب سامانه «دی‌ام‌ای» (DME) به‌عنوان سامانه تقرب پرواز گفت: این تجهیزات جدید به خلبانان کمک می‌کند تا با دقت و اطمینان بیشتری عملیات پروازی را انجام دهند.

محمدی، افزود: بیش از هزار و چهارصد و شصت چراغ روشنایی روی باند نصب شده است که نقش مهمی در افزایش ایمنی پرواز‌ها دارد و برج مراقبت جدید فرودگاه نیز به بهره‌برداری رسید و مراحل آزمایشی آن با موفقیت انجام شده است.

او گفت: با اجرای این طرح‌ها، فرودگاه کیش به یکی از فرودگاه‌های شاخص کشور تبدیل شده و از نظر تجهیزات ناوبری، روشنایی و زیرساخت‌های پروازی به سطح استاندارد‌های بین‌المللی رسیده است.

محمدی با اشاره به طرح توسعه‌ای در بخش سوخت‌رسانی فرودگاه، گفت: ظرفیت سوخت‌رسانی از ۹۰۰ هزار لیتر به حدود چهار میلیون لیتر افزایش یافته است و طرح‌های توسعه‌ای در بخش کارگو، ترمینال مکانیزه و پرواز‌های هلی‌کوپتری نیز در حال اجراست.

او افزود: در مجموع بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش از مهندسان، پیمانکاران، کارگران و مشاوران طرح ها که در شرایط دشوار آب‌وهوایی کیش در اجرای این طرح‌ها همکاری داشتند، قدردانی کرد و گفت: امیدواریم مردم و گردشگران کیش، ثمره این تلاش‌ها را در ارتقای خدمات فرودگاهی و سهولت سفر‌ها مشاهده کنند.