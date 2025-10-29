به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر گفت: خانواده نیکوکارِ هوشیار به یادبود پدرشان زنده یاد مهدی هوشیار، اقدام به اهدای ۳۰۰ میلیون ریال برای تقویت زیرساخت‌ های بهداشتی و درمانی کاشمر کردند.

دکتر محمدجواد یزدانی با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه افزود: کمک‌ های مردمی و خیران سلامت، بازوی توانمندی برای مجموعه بهداشت و درمان به شمار می‌ رود و نقش بسیار مؤثری در توسعه خدمات و بهبود شرایط مراکز درمانی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: ادامه یافتن چنین اقدامات ارزشمندی، سبب گسترش بیش از پیش روحیه نیکوکاری و مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت شود.