رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حمایت از طرح «کالا برگ» تاکید کرد: نتیجه تلاش برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی باید «سر سفره مردم» دیده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: رژیم صهیونیستی از ابتدای آتشبس مکررا به شهر غزه تجاوز کرده و تعداد زیادی از مردم مسلمان و مومن را به شهادت رسانده است. اعلام شدت عمل در حملات جدید بعد از آتشبس ادامه جنایاتی است که رژیم صهیونیستی در طول دو سال گذشته علیه ملت مظلوم غزه اعمال کرده است.
وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی در جنایات دو سال گذشته علیه مردم غزه از همه حدود انسانی و اخلاقی عبور کرده است، اظهار کرد: ترامپ با حضور در منطقه شوی تبلیغاتی برگزار و لباس صلح به تن کرد تا نمایشی برای فریبکاری بزرگ برگزار کند، اما در عمل از انعقاد قرار داد آتشبس تا امروز تعداد زیادی از مسلمانان غزه به شهادت رسیدهاند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تاسف از سکوت نظام بینالملل در قبال شهادت بیش از ۶۰ هزار فلسطینی در غزه و استفاده از ابزار گرسنگی برای شکنجه چند میلیون نفر در غزه، یادآور شد: برای ملتهای جهان اثبات شد که ادعای حمایت از حقوق بشر فقط لغلغه زبان مقامات اروپایی و آمریکایی است. حمایت آمریکا و اروپا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اثبات کرد نظام بینالمللی که از سوی غرب ترویج میشود نظام زور و قلدرمآبی است. ادعا ترامپ مبنی بر اینکه «ما صلح را با زور اعمال میکنیم»، دروغی بیش نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ملتهای آزاده جهان امروز دریافتهاند همافزایی در قدرت و اقتدار تنها راهکار دستیابی به امنیت و استقلال است و عملا نمیتوان هیچ اتکایی به قدرتهای استکباری داشت.
آملی لاریجانی با انتقاد از اخراج استادان برخی دانشگاههای آمریکا به دلیل حمایت از ملت فلسطین این اقدام را نمونه بارز وارونگی ارزشهای انسانی خواند و اظهار کرد: کشورهای اروپایی و امریکا درحالی معترضان به جنایات رژیم صهیونیستی را به اتهام یهودیستیزی دستگیر و زندانی میکنند که در برابر توهین به پیامبر اسلام و قرآن که کتاب آسمانی چند میلیارد مسلمان است، سکوت کردهاند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنگافروزی ترامپ در آمریکای لاتین، تصریح کرد: آمریکا نمیتواند دولتهای مستقل را تحمل کند و با اعمال زور به ملتها به دنبال رویکارآوردن دولتهایی است که دست سرمایهداران آمریکایی را در غارت منابع نفتی، معادن و ثروت ملی کشورهای مستقل باز بگذارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تنها راه فائق آمدن بر مشکلات ناشی از تشدید تحریمها و مقابله با قلدرمآبی آمریکا را افزایش قدرت و اقتدار ایران از طریق همافزایی روسای قوای سهگانه و همراهی با مردم خواند و بر آمادگی مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت برای کمک به دولت در راستای حل مشکلات معیشتی مردم و رفع موانع اقتصادی کشور تاکید کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمنان معیشت مردم را هدف قراردادهاند، گفت: باید همه تلاش دولت، مجلس و قوه قضائیه بر حل مشکلات معیشتی مردم معطوف باشد.
وی با قدردانی از تلاشهای دولت برای کنترل تورم و حل مشکلات معیشتی، تصریح کرد: باید نتیجه تلاشهای دولت و قوا برای حل مشکلات معیشتی «سر سفره مردم» ظهور و بروز داشته باشد.
آملی لاریجانی با حمایت از طرح توزیع «کالابرگ» گفت: این طرح حتی به صورت موقتی و ضربتی باید در راستای ایجاد ثبات در بازار و آرامش در خانههای مردم، اجرایی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که بخشی از ضرورتهای زندگی آنها توسط دولت تامین میشود.