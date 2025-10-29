کارشناس هواشناسی لرستان گفت: تا اوایل هفته آینده جو لرستان آرام و پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۲۰ و الشتر با ۱ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.

روح الله داودی افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۶ و ۲۸ درجه بالای صفر بود.

داودی گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی از فردا تا اوایل هفته آینده جو آرام و پایدار برای لرستان پیش بینی می‌شود.





به گفته وی در برخی ساعات نیز افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد به ویژه برای مناطق باد خیز استان دور از انتظار نیست.