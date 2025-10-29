برگزاری مانور پدافند غیرعامل در کتابخانه مرکزی خرمآباد
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی لرستان از برگزاری مانور پدافند غیرعامل در کتابخانه مرکزی خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی لرستان با اشاره به حضور دستگاههای خدماترسان از جمله هلالاحمر، شهرداری، سازمان آتشنشانی، سازمان عمران و پدافند غیرعامل استانداری در مانور پدافند غیرعامل در کتابخانه مرکزی خرمآباد گفت: این مانور با هدف کاهش آسیبها، شناسایی نقاط قوت و ضعف و افزایش آمادگی در زمان بحران برگزار شد.
الهام برنا، افزود: در این مانور سناریوی «بسته مشکوک شیمیایی، انفجار و آتشسوزی» اجرا شد و خروجیهای اضطراری کتابخانه شناسایی و علامتگذاری شدند.