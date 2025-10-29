پخش زنده
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راهاندازی نهاد جدیدی با عنوان «پردیس» برای ارائه خدمات ثبتی و سنددار کردن میلیونها ملک بدون سند رسمی خبر داد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وظیفه پردیسهای ثبتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نقشهبرداری، تثبیت مالکیت و تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ است.
بابایی همچنین با اشاره به نهایی شدن رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی گفت: رتبه بندی دفاتر از تکالیف سند تحول قضایی است و شکایات مردم از دفاتر اسناد رسمی در رتبه بندی لحاظ میشود.