به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سید عباس عراقچی در بیست‌وهفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش مردم در توسعه فضا‌های آموزشی کشور گفت: رئیس جمهور در تمامی نشست‌های هیئت دولت روند پیشرفت ساخت مدارس را شخصاً از وزیر آموزش و پرورش مطالبه و پیگیری می‌کند.

وزیر امور خارجه، مردمی‌سازی مدرسه‌سازی را یکی از نگاه‌های مهم دولت دانست و اظهار داشت: به باور رئیس جمهور، توسعه فضا‌های آموزشی نباید صرفاً محدود به منابع دولتی باشد، بلکه مردم باید خود را شریک اصلی در ساخت و آبادانی مدارس بدانند.

عراقچی با اشاره به سابقه تاریخی مشارکت عمومی در ایران یادآور شد: مدرسه‌سازی یک سنت ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی است. بیش از هزار سال پیش، خواجه نظام‌الملک با ایجاد مدارس نظامیه، بنیان مدرسه‌سازی مردمی را گذاشت. این میراث ارزشمند باید به نام ایران در سازمان ملل به ثبت برسد و وزارت امور خارجه این موضوع را به‌طور جدی دنبال خواهد کرد.

وزیر امور خارجه بر ضرورت تبدیل مدرسه‌سازی به یک فرهنگ فراگیر تاکید کرد و گفت: امیدواریم به جایگاهی برسیم که هیچ دانش‌آموز ایرانی از فضای آموزشی مناسب و در شأن خود محروم نماند و همه کودکان این کشور در مدارس استاندارد تحصیل کنند.