در آستانه ایام فاطمیه، پنجمین دوره همایش سفیران فاطمیه در نیشابور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج مداحان خراسان رضوی در همایش سفیران فاطمیه در نیشابور گفت: جهاد تبیین مأموریت مهمی است که رهبر معظم انقلاب از مداحان خواسته‌ اند.و با توجه به در پیش بودن ایام فاطمیه و ۱۳ آبان، بار مسئولیت سنگینی بر دوش ستایشگران اهل بیت قرار دارد.

محسن شبانی افزود: ادامه دادن راه امام خمینی (ره) در مبارزه با استکبار جهانی و تبعیت از سیره حضرت زهرا (س) در مبارزه با ظلم و فساد، از اهداف اصلی این همایش‌ ها است.

وی ادامه داد: در شهرستان نیشابور حدود ۵۰۰ مداح در سامانه ثبت‌ نام شده‌ اند که شامل پیرغلامان، نوجوانان، جوانان و بانوان هستند.

وی گفت: این پنجمین دوره از همایش سفیران فاطمیه است که با همکاری مجموعه بسیج مداحان و کانون مداحان نیشابور برگزار می‌ شود و برنامه‌ های جدیدی برای ارتقای فعالیت مداحان در نظر گرفته شده است.

تاکید مداحان نیشابوری بر معرفت‌ افزایی و فرهنگ مقاومت

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور هم در جمع مداحان اهل بیت (ع) گفت: رسالت اصلی شما در مجالس تنها تهییج احساسات نیست، بلکه معرفت‌ افزایی و انتقال پیام دین است.

حجت‌ الاسلام یداللهی در گردهمایی مداحان اهل بیت (ع) نیشابور که در آستانه ایام فاطمیه برگزار شد، اظهار داشت: اهل بیت طاهرین (ع) از ابزار مداحی و مجالس روضه برای انتقال پیام دین و حقیقت به مردم استفاده می‌ کردند.

وی افزود: این رسالت بزرگ شما ستایشگران و مداحان اهل بیت (ع) است که در هر مجلس و محفلی، قبل از هر چیز برنامه‌ ریزی کنید که چه پیام و مفهوم دینی را می‌ خواهید به مردم منتقل کنید.

یداللهی با اشاره به ابزارهای نوین در اختیار مداحان، تأکید کرد: شما می‌ توانید از این ابزارهای بسیار جذاب برای انتقال معارف استفاده کنید.

وی ادامه داد: وظیفه ما فقط تهییج و برانگیختن احساسات مردم نیست، بلکه هدف اصلی همان معرفت‌ افزایی است که همه ما به دنبال آن هستیم.

یداللهی با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: از سیره حضرت زهرا (س) می‌ توان درس ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم را گرفت.

وی افزود: محتوایی که به نظر می‌ رسد امسال باید روی آن کار کنیم، همین مقاومت وحدت‌ آفرین است.

وی گفت: دشمن در شرایط کنونی جامعه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بذر ناامیدی را در دل جوانان ما بکارد و ما باید در مقابل امیدآفرینی کنیم.

در این مراسم از جمعی از نوجوانان و کودکان مداح تجلیل شد.