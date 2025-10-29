وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرای سیاست‌های اقتصاد دریا محور و جذب سرمایه‌گذاری، کیش به اولین منطقه آزاد در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدعلی مدنی‌زاده در فرودگاه بین المللی کیش گفت: هزار و پانصد میلیارد تومان طرح در این سفر به بهره‌برداری می‌رسد که نتیجه تلاش چندین‌ساله مدیران و کارکنان منطقه آزاد کیش است.

او افزود: مجموع طرح هایی که در سال‌های گذشته اجرا شده، هجده همت است و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد دریا محور، وزارت اقتصاد در تلاش است تا مناطق ساحلی از جمله کیش، مکران و چابهار به قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شوند.

وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: امسال به نام سال سرمایه‌گذاری و تولید نام‌گذاری شده است و تمام برنامه‌های وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری متمرکز شده تا در سال‌های آینده، افق روشن و پایداری برای اقتصاد ایران رقم بخورد.

سیدعلی مدنی‌زاده، افزود: هدف‌گذاری وزارت اقتصاد برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور، صد میلیارد دلار است که بخشی از آن به منطقه آزاد کیش اختصاص دارد.

او افزود: برنامه ما این است که کیش به اولین منطقه آزاد کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال و به اولین منطقه آزاد با شرایط ویژه آب‌وهوایی تبدیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران منطقه و سرمایه‌گذاران، خدمات اقتصادی در جزیره کیش با حداقل موانع انجام شود و فرصت‌های تازه‌ای برای رشد و توسعه این منطقه ایجاد شود.