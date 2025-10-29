به گزارش خبرگزاری صدا وسیما هشتم آبان‌ماه، فرصتی است برای قدردانی از محیط‌بانانی که با ایثار، تعهد و عشق، پاسدار میراث طبیعی کشور هستند. سبزپوشانی که در دل کوه، دشت و جنگل، بی‌وقفه برای حفاظت از زیست‌بوم‌ها، گونه‌های گیاهی و جانوری و منابع حیاتی زمین تلاش می‌کنند.

محیط‌بانان، نگهبانان بی‌ادعای طبیعت‌اند؛ آنان که در مسیر دشوار مأموریت خود، از گرمای تابستان تا سرمای زمستان، از خطر رویارویی با شکارچیان تا سختی‌های راه و اقلیم، لحظه‌ای از پای نمی‌نشینند. آرامش طبیعت و پایداری حیات وحش، حاصل مجاهدت و ازخودگذشتگی این انسان‌های شریف است.

روایت خبرنگار ما از پاسداران محیط‌زیست، محیط‌بانانی که نامشان در تاریخ سبز ایران ماندگار شده است. در آستانه هشتم آبان، روز محیط‌بان، گزارشی ببینید از سه محیط‌بانی که امسال در راه حفاظت از طبیعت، به جمع همرزمان شهیدشان پیوستند.