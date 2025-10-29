به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال پسران ایران امروز (چهارشنبه) در مرحله دوم نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به مصاف کره‌جنوبی رفت و برابر این حریف آسیایی پیروزی رسید.

پسران هندبال کشورمان با کسب قهرمانی در قاره آسیا که با شکست کره‌جنوبی در فینال به دست آمد، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند و امشب بار دیگر و این بار در قهرمانی جهان به مصاف کره رفتند و در پایان با نتیجه ۲۱- ۳۰ پیروزی رسیدند.

این دومین برد تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی مغرب بود. پیش از این شاگردان محسن طاهری موفق به شکست پورتوریکو شده بودند و مقابل آلمان و آرژانتین هم شکست خوردند.

بدین ترتیب تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران روز جمعه ۹ آبان ماه در آخرین بازی خود در جریان مسابقات جهانی، برای کسب مقام نهم جهان به مصاف برنده دیدار پورتوریکو و مغرب خواهد رفت.