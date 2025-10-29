دستگیری سارق مسلح مسافربرنما در ارومیه
رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری سارق مسلح مسافربرنما در ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرهنگ کارآگاه صادق شکری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی شکایت خانمی مبنی بر سرقت طلاجات و ساعتش به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال توسط راننده یک دستگاه پراید در ارومیه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی موضوع مشخص شد که راننده پس از سوار کردن شاکی در کوچهای خلوت با تهدید اسلحه قلابی و به ظاهر کلت، ضمن درگیری و مجروح نمودن وی از ناحیه دست اقدام به سرقت طلاجات و ساعتش کرده است.
رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان ادامه داد: با انجام اقدامات فنی پلیس، متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در بازجوییها به جرم خود و چندین فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف و اقرار نمود که برای سرقت از خودروهای امانتی مشتریانش سوء استفاده میکرده که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی گردید.
سرهنگ شکری در پایان تاکید کرد: شهروندان به ویژه بانوان از تردد با خودروهای مسافربری شخصی و ناشناس جدا خودداری کرده و حتماً از تاکسیهای مجاز یا سامانههای معتبر استفاده نمایند و در صورت مواجهه با تهدید، ضمن حفظ خونسردی مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.