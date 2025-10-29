به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال دختران ایران در دیدار پایانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی بحرین امشب چهارشنبه ۷ مهر به مصاف چین رفت این بازی در وقت قانونی بدون گل به پایان رسید و ملی‌پوشان در ضربات پنالتی موفق شدند ۳ بر ۲ چین را شکست بدهند و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست پیدا کند.

دختران ایران در این رقابت‌ها به مصاف تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، چین تایپه و چین رفتند و با ۵ پیروزی و یک تساوی به مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ – بحرین دست پیدا کردند.