براساس برخی گزارش ها، پزشکان مرگ مغزی صابر کاظمی را تایید کردهاند و تنها منتظر رضایت پدر صابر کاظمی هستند تا دستگاههای تنفسی از او جدا شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پس از انتشار چند استوری از ملیپوشان والیبال مبنی بر درگذشت صابر کاظمی، رئیس فدراسیون والیبال نیز مرگ مغزی صابر کاظمی را تایید کرد.
در عین حال فدراسیون والیبال نیز بلافاصله در اطلاعیهای که منتشر کرده بود و در آن به مرگ مغزی کاظمی اشاره شده بود از جامعه ورزش کشور درخواست شده که کاظمی را از دعای خود بی نصیب نگذارند.