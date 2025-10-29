جلسه بررسی طرح احداث و توسعه نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی در بوکان
جلسه بررسی طرح احداث و توسعه نیروگاه برق خورشیدی بە ریاست فرماندار بوکان و جمعی از مسئولین ستادی و استانی و بخش خصوصی و مجریان این طرح برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ فرماندار بوکان در این جلسه با تأکید بر چالشهای ناترازی انرژی و ضرورت تامین برق در شهرستان برای واحدهای تولیدی، احداث و توسعه نیروگاه خورشیدی را برای تأمین پایدار انرژی منطقه پر اهمیت دانست.
خشایار صنعتی افزود: اجرای طرح نیروگاه ۴۰ مگاواتی خورشیدی نه تنها نیازهای شهرستان، بلکه میتواند سهم مهمی در تأمین انرژی استان ایفا نماید و از ناترازی موجود در بخش برق بکاهد.
مقام عالی شهرستان اظهار داشت؛ در شرایط کنونی، برق به عنوان یکی از اولویتهای اساسی در حوزه تولید مطرح است و مدیریت شهرستان باید ضمن حمایت از سرمایهگذاران صنعت برق، زیرساختهای لازم را برای کاهش قطعی و خاموشیها در فصل اوج مصرف فراهم کند.
وی همچنین بر اهمیت حمایت جدی تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط از این پروژه تأکید کرد و گفت؛ وظیفه ما و دیگر دستگاهها، پشتیبانی از این سرمایهگذاری در راستای بهبود وضعیت انرژی است تا به نقطهای برسیم که وابستگی به منابع ناسالم انرژی و تأسیسات ناپایدار برق را کاهش دهیم.
در ادامه این نشست، کارشناسان و مدیران حاضر، ضمن ارائه تحلیلهای فنی، به بررسی دقیق جنبههای اجرایی، زیستمحیطی و اقتصادی پروژه پرداختند؛ پروژهای که قرار است با ظرفیت ۴۰ مگاوات، یکی از بزرگترین نیروگاههای خورشیدی منطقه باشد و نیاز بخش مهمی از صنایع و شهرک صنعتی بوکان را بهصورت پایدار تأمین کند.
گفتنی است انتظار میرود با توجه به اهلیت سرمایه گذار و شروع فازهای نخستین طرح با پیگیریهای مستمر مسئولین شهرستان، مراحل اجرایی و عملیاتی این طرح تسریع یافته و بوکان به عنوان شهر پیشگام در زمینه توسعه انرژیهای پاک در منطقه شناخته شود.