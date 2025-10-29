پخش زنده
استاندار خوزستان با تشریح دستاوردهای اقتصادی این استان در یک سال گذشته گفت: خوزستان با کسب رتبه نخست در تولید گندم، کلزا و چغندرقند، جایگاه برتر خود را در بخش کشاورزی تثبیت کرده است و تقویت بخش خصوصی و افزایش سقف تسهیلات بانکی را برای شتاب در توسعه ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده چهارشنبهشب در نشست معاون اجرایی رئیسجمهور با فعالان اقتصادی خوزستان، مهمترین دستاوردهای یک سال گذشته این استان در حوزههای مختلف اقتصادی و عمرانی را تشریح کرد.
وی با اشاره به جایگاه برتر خوزستان در تولیدات کشاورزی اعلام کرد: در یک سال گذشته، خوزستان با تولید یکونیم میلیون تن گندم، رتبه اول کشور را کسب کرده است. این استان همچنین در تولید کلزا و چغندرقند نیز حائز رتبه نخست شده است.
استاندار خوزستان افزود: شکر تولیدی این استان، نیاز ۳۵ میلیون نفر از مردم کشور را تأمین میکند.
موالیزاده در ادامه به آمارهای حوزه سرمایهگذاری و اشتغال اشاره و بیان کرد: در یک سال اخیر، ۴۷۹ پروانه بهرهبرداری با سرمایهای حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۵۰ همت) و ۷۶۸ جواز تأسیس با ۳۱۰ هزار میلیارد ریال (۳۱ همت) در استان صادر شده است.
وی یادآور شد: استان خوزستان در یک سال اخیر، رتبه برتر کشور در بهبود شاخصهای محیط کسبوکار را به دست آورده و بیش از ۸۰ هزار نفر نیز به جمع بیمهشدگان تأمین اجتماعی اضافه شدهاند.
جذب حداکثری اعتبارات عمرانی
استاندار خوزستان در حوزه عمرانی نیز از جذب ۹۹.۹۵ درصدی اعتبارات ملی در پایان سال مالی خبر داد و گفت: این موفقیت با برگزاری جلسات مستمر و پیگیریهای مداوم محقق شد.
موالیزاده با اشاره به وجود شرکتهای بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در خوزستان، این استان را دارای بزرگترین اقتصاد دولتی کشور خواند و تأکید کرد: برای توسعه متوازن، تقویت بخش خصوصی در خوزستان بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی خوزستان در حال رشد است، ابراز امیدواری کرد زمینههای توسعه این بخش هرچه بیشتر فراهم شود.
استاندار خوزستان یکی از موانع توسعه بخش خصوصی را پایین بودن سقف تسهیلات بانکی عنوان و اظهار کرد: بهطور مثال، سقف تسهیلات بانک ملی در خوزستان تنها حدود ۳۰۰ میلیارد ریال است که باید افزایش یابد.
موالیزاده بر انتقال حساب شرکتهای بزرگ به خوزستان بهعنوان اقدامی مهم برای افزایش چرخه مالی بانکها و جذب سرمایهگذار تأکید کرد و گفت: این موضوع تأثیر بهسزایی در توسعه اقتصادی استان دارد.
استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری ۳۰ جلسه برای مدیریت تنش آبی در استان تاکید کرد: تامین آب شرب، نخلستانها و حقابه تالابها اولویت اصلی است و نمیتوان اجازه داد کشت برنج در بالادست باعث شور شدن آب شرب پاییندست شود.
وی با تشریح اقدامات انجامشده برای مدیریت آب در فصل تابستان، بر اولویتبندی مصارف آبی در این استان تاکید کرد.
موالیزاده گفت: در تابستان امسال موظف بودیم آب شرب، آب مورد نیاز کشاورزی و نخلستانها و همچنین حقابه تالابها را بهطور همزمان تامین کنیم.
کمآبی و اولویت شرب، علت ممنوعیت کشت برنج
استاندار خوزستان با اشاره به سابقه کشت برنج پس از سیلاب سال ۹۸ اظهار داشت: از سال ۹۸ که در خوزستان سیل آمد، گفته شد برنج کاشته شود؛ در حالی که کشت برنج در شمال کشور یک سنت دیرینه است، اما ما در خوزستان باید در درجه نخست منابع آبی خود را در نظر بگیریم.
وی تاکید کرد: در ابتدای سال تصویب شد که کشت معیشتی تا سقف ۲۵ هکتار پذیرفته شود، اما برای سطوح بالاتر از آن، آب کافی در اختیار نداریم.
تضمین آب شرب و برنامه رهاسازی آب برای پاییز
استاندار خوزستان با هشدار درباره تبعات کشت برنج در بالادست بر کیفیت آب شرب گفت: نمیتوان پذیرفت جایی آب شرب مردم با شوری مواجه باشد و در همان زمان در بالادست برنج کشت شود.
وی از برنامهریزی جدید برای رهاسازی آب خبر داد و افزود: امسال رهاسازی آب برای کشت پاییزه از ۱۵ آبانماه آغاز خواهد شد، چرا که با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم.
موالیزاده به موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران اشاره کرد و گفت: امسال پرداخت پول گندمکاران در خوزستان به دلیل برداشت زودتر محصول، سریعتر از سایر استانها و همچنین در مقایسه با سال گذشته انجام گرفته است.
بر اساس این گزارش، مدیریت مصرف آب و اولویتبندی آن با تاکید بر تامین نیازهای محیطزیستی، محور اصلی سیاستهای آبی امسال استان خوزستان بوده است.