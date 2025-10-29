به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سومین نمایشگاه پایگاه‌های اسوه مقاومت بسیج، همزمان با فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین، با حضور فرمانده سپاه مرکز مازندران و با هدف معرفی ۳۰ پایگاه نمونه بسیج در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) ساری افتتاح شد.

در این نمایشگاه که از عصر سه‌شنبه ششم آبان‌ماه گشایش یافته، عملکرد ۳۰ پایگاه مقاومت بسیج از حوزه‌های سی‌گانه سپاه ناحیه ساری در قالب «اسوه‌های مقاومت» به نمایش گذاشته شده است.

محور اصلی این نمایشگاه، «مسجد فعال و قرارگاه محله مهدوی» عنوان شده و بازدید برای عموم علاقه‌مندان تا پنجشنبه این هچه از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ شب میسر است.

این نمایشگاه با تدبیر فرمانده سپاه مرکز مازندران و همت ۳۰ حوزه مقاومت بسیج برگزار شده و هدف از آن، تبیین دستاوردها و نقش پایگاه‌های بسیج در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مقاومتی است.