استاندار آذربایجان شرقی:
خیرین سرمایه گذاران خاموش امنیت ملی و آینده ایران هستند
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه خیرین معماران امید اجتماعی سرمایه گذاران خاموش امنیت ملی و آینده ساز هستند گفت: امروز خیرین در جای جای استان چراغ مدرسه و امید را روشن میکنند.
،بهرام سرمست در جشنواره خیرین مدرسه ساز آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر کشوری که مدرسه بسازد آینده خود را بیمه کرده است گفت: امروز اگر ایران اسلامی مقابل تهدیدات و جنگ ترکیبی ایستاده است ریشه در فرهنگ مدرسه و تربیت علمی دارد.
وی ادامه داد: نهضت ملی مدرسه سازی اولویت اول دکتر پزشکیان است رئیس جمهوری که به درستی اولویت توسعه همه جانبه کشور را تشخیص داد و به اذعان تمام وزرا و مسئولان آموزش و پرورش هیچ رئیس جمهوری در طول تاریخ کشورمان به این اندازه اولویت به تعلیم و تعلم قائل نشده بود.
سرمست اظهار کرد: امروز نهضت ملی مدرسه سازی نه یک طرح عمرانی، بلکه مسئولیت راهبردی است که با تاکید ویژه رئیس جمهور به عنوان اولویت اصلی دولت مورد پیگیری ما است.
وی با بیان اینکه مدرسه سازی بخشی از برنامه عدالت محوری و پیشرفت متوازن است افزود: آذربایجان شرقی جزو استانهای پیشرو در نهضت ملی مدرسه سازی است که این موضوع ثمره مشارکت خیرین شریف است.
وی ادامه داد: آذربایجان شرقی در کنار صنعت و علم، فرهنگ مشارکت و خیرخواهی را سرلوحه خود قرار داده است و تبریز به عنوان شهر اولینها در مدرسه سازی نوین و خیرین مدرسه ساز از رشدیه تا حاج کریم مردانی آذر مطرح است.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: بیش از نیمی از پروژههای مدرسه سازی استان با مشارکت خیرین انجام میگیرد و مشارکت خیرین در چنین کارهایی ریشه دوانده و مردم قبل از دولت برای خدمت اقدام میکنند.
وی با بیان اینکه آموزش، حق عمومی جامعه و مدرسه سنگر تربیت نسل فردا است افزود: سربازان آینده علم و فناوری ایران در مدارس تربیت میشوند و استاندار تعهد میدهد که هیچ پروژه خیرسازی را مدیران و مسئولان اجرایی نیمه تمام نگذارند و دولت با تمام توان در کنار خیرین است.
وی اظهار کرد: در زمینه تخصیص مجوزها، نهایت تسهیل گری باید انجام بگیرد و نهضت مدرسه سازی از شهرها به روستاهای محروم تعمیم یابد.
سرمست ادامه داد: در استان برای مهارت آموزی بنا داریم که هنرستانهای جوار صنعت احداث کنیم و از صاحبان صنایع انتظار داریم پیشقدم باشند.