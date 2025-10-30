پخش زنده
سرپرست دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای از جابهجایی ۹۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۹۷۰ مسافر توسط ناوگان حملونقل عمومی طی هفتماهه سالجاری در سطح جادههای کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی الهیاری فومنی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون، بیش از ۴۹ میلیون و ۷۶۰ هزار مسافر بهوسیله ناوگان اتوبوسی، حدود ۳۳ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر با ناوگان مینیبوس و نزدیک به هشت میلیون و ۹۲۲ هزار نفر با خودروهای سواریکرایه فعال در حوزه حملونقل بینشهری جابهجا شدهاند.
وی با اشاره به فعالیت ۸۲ هزار و ۹۴۵ دستگاه وسیله نقلیه حملونقل مسافری بینشهری در کشور، افزود: در حال حاضر ۲۵۱۷ شرکت، ۸۳۵ پایانه و ۹۰ هزار و ۴۵۲ راننده پرتلاش فعال در بخش حملونقل عمومی مسافری در سطح کشور در حال فعالیت و خدماترسانی به هموطنان هستند.