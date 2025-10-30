به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، اقدامات و برنامه های کمیسیون فرهنگی مجلس را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سوال : موضوع فرهنگ خیلی موضوع چند بعدی است ، یعنی از تئاتر و سینما و بحث حجاب و بحث همه مسائلی که این روزها از فیلترینگ بگیریم ، بحث ناشران بگیریم حوزه‌های مختلفی را الان می‌توانیم راجع به آن صحبت کنیم اما الان در یک شرایط هستیم که رسیدیم به مرحله‌ای که صحبت از جنگ شناختی یعنی یک مقدار رفته لایه‌های عمیق‌تر این حوزه را درگیر کرده با توجه به این شرایط و ابعاد مختلفی که در حوزه مسئولیتی شما چه حالا در حوزه نظارت است اول نگاه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و حوزه فرهنگ چیست الان با همین شرایطی که امروز در جامعه داریم لمسش می‌کنیم شرایط فرهنگی جامعه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آقا تهرانی : ببینید ما جلوتر می‌رویم مسئله دقیق‌تر و ظریف‌تر شده و می‌شود چون بچه مسلمان هستیم و اسلام را قبول داریم و کتاب قرآن را کامل‌ترین می‌دانیم اهل بیت را جامع‌ترین می‌دانیم طبعاً خیلی راه و هدف اصلی برای ما روشن‌تر از بقیه است یعنی ببینید شما دو تا راننده را در نظر بگیرید یکی سوار ماشین یا موتور شده از خانه می‌آید بیرون نمی‌داند کجا می‌خواهد برود چه کار می‌خواهد بکند فقط دور دور می‌زند این یک راننده‌ای است که بالاخره بنزینش تمام می‌شود بعد از یک ساعت و بعد کجا می‌رسد این هر جایی که برسد ول است رها است تا آدمی که می‌داند می‌خواهد چه کار کند از ونک آمده بیرون فرض می‌کند می‌خواهد به میدان آزادی برود اینکه می‌خواهد برود کافی است که با نشان در موبایلش یک کلید بزند دو تا کلید بزند بهش می‌گوید برو راست بپیچ چپ بعد از نیم ساعت می‌رسد به آنجایی که می‌خواهد بنزین هر دو تمام شده هر دو هم موتور سواری کرده‌اند فرق او و این چیست و هر لحظه‌ای که گاز داده فرمان داده حرکت ایجاد شده در آن و انرژی خرج شده به یک جایی نزدیک شدی به نام میدان آزادی مسیر است او چی نمی‌داند هر دو هم تمام شده یک ساعت وقت شات اگر انسان نداند به کجا می‌خواهد برود با اونی که می‌رود دو تا است من کاری ندارم که طرف می‌خواهد دین داشته باشد و یا نداشته باشد از هرکی بپرسید آقا دو تا موتور سوار است یکیش می‌داند کجا می‌خواهد برود هدف روشن است برایش یکی نیست فرقی هم نمی‌کند این یک ساعت راه می‌رود او هم یک ساعت راه می‌رود او ۶۰ سال عمر کند اون یکی هم ۵۰ سال ۷۰ سال بالاخره آخرش که تمام می‌شود باید برویم دیگر جمع می‌کنیم می‌رویم جمع هم نکنیم جمعمان می‌کنند دیگه تعارف که نداریم فرق می‌کند اونی که می‌داند کجا می‌خواهد برود با او که نمی‌داند آن وقت آن کسی که می‌داند برنامه‌ریزی می‌کند حساب کار می‌کند ما چرا بعضی هایمان هیچ برنامه‌ای نداریم و رها هستیم اصلاً گم هستیم به اعتقاد خودمان می‌روی نمی‌دانم دور شدی نمی‌داند نزدیک شدی نمی‌داند اگر ما یکی از نکاتی که اسلام خیلی به آن توجه می‌کند بنده بعد از چندین سال که درس طلبگی خواندم به اصطلاح فقه و اصول و بعد هم فلسفه یک چیزی که خیلی روی آن حساسیت پیدا کردم این بود که کجا داریم می‌رویم به کجا بنا است برسیم وقتی که نمی‌دانی باید اندازه‌گیری‌هایت هم با چی اندازه‌گیری کنی. سوال :حالا به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

آقا تهرانی: به این نتیجه رسیدم که تنها راه تنها جایی که باید همه دنبال کنیم قرب به خدا است به سمت او برویم خدای تعالی را اگر بگیریم و همه انبیا هم همین کار را کردند رضای خدا موجب رسیدن به خدا است همان که مادرمان بچه بودیم یادتان است حتماً مادرتان یادتان داده خدا حفظشان کند بچه که بودید یادتان داده‌اند که صبح بگو دو رکعت نماز صبح به جا می‌آورم از برای رضای خدا قربتاً الی الله این را یادمان داده‌اند و این یک واقعیتی است که اگر این هدف اصلی مورد توجه قرار بگیرد وقت من می‌دانم که چقدر زدیک شدم و چقدر دور هستم واقعاً دارم درست می‌روم یا اصلاً درست نمی‌روم .

سوال: الان یک نکته الان چقدر تصمیماتی که دارد در کشور ما گرفته می‌شود قربتاً الی الله است در حوزه فرهنگی ؟

آقا تهرانی : این دیگر حالا بستگی دارد حالا من نمی‌دانم نمی‌توانم آمار دقیقی بدهم .

سوال : مصداقی صحبت کنیم الان مثلاً در حوزه همین چیزهایی که الان جلوی من هست جوانی جمعیت مدیریت فرهنگی حجاب و عفاف فیلترینگ ناشران الان تصمیماتی که دارد در این حوزه فرهنگی ما در این حوزه‌های مهم گرفته می‌شود که حضرت عالی رئیس کمیسیون فرهنگی در حوزه تقنین و نظارتش هستید قاعدتاً قانون گذاریتان قربتاً الی الله است نظارتتان هم حتماً قربتاً الی الله است پس چرا نتیجه هنوز همان بلاتکلیفی و یا حتی ببخشید شاید بشود یک قدم جلوتر رفت یک مقدار سریع‌تر صحبت کرد بلاتکلیفی دچار شدیم ؟

آقا تهرانی: ببینید این الان دو تا است یک وقتی من شخصاً دارم یک بحثی را مطرح می‌کنم درباره شخص خودم و شخص شما این فرق می‌کند یک وقتی نه من هستم شما هم بغل من هستی او هم پهلوی ما است یکی دو تا سه تا چهار تا و آرام آرام یک جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد این متفاوت می‌شود برای همین هم گاهی اوقات ما یک تقوای فردی داریم مثلاً من با تقوا هستم خب شما با تقوا هستید به تنهایی این یک بردی دارد برآیندی دارد اما اگر دوتایی شدیم چی اگر سه تایی اینطور شدیم چی اگر ۱۰۰ تا شد برای همین شما نگاه کنید موفقیت‌های جدی ما وقتی است که همه با هم می‌شویم در یک جهتی مثلاً همین چند وقت پیش خود شما دیدید با هم دیدیم همه فکر می‌کنند قشنگ قابل رویت بود ۱۲ روز ما یک جنگ نابرابر داشتیم تقریباً همه ما با هم یک هدف شدیم که با صهیونیست بجنگیم آمریکا هم هیچ کاری نمی‌تواند بکند پیروز شدیم ممکن است یک جاهایی ضعیف‌تر از آنها باشیم خیلی از امکاناتی که آنها دارند ما نداشته باشیم ولی شما پیروزید چرا ؟ چون ببینید آن هدف را گرفتید یک کلاس هم بهت داریم به یک سمت می‌رویم این کلاس بلند می‌شود از جا اما اگر اینطور نشد یکی آمد یکی نیامد استاد نمی‌تواند درسش را بدهد کلاس جمع نمی‌شود نمی‌رسد بنابراین هرگاه ما بهتر خوبتر مثلاً الان در مجلسم من دارم می‌بینم ما مثلاً یک کمیسیون داریم کمیسیون فرهنگی است ۱۳ تا آدم هستیم دور هم نشستیم اگر بنا باشد همه واقعاً درست با برنامه برویم جلو چرا نرسیم سر وقت می‌آییم ساعت ۲ بعد از ظهر که کمیسیون بنا است راه بیفتد ۱۳ نفر که بیشتر نیستیم ۹ تا که اون طرف هستیم دو سوم تحقق پیدا کرده بسم الله را می‌گوییم و قرآن را شروع می‌کنیم یا علی برویم جلو اما اگر اینطور نباشد هر کسی دکتر باشد یکی شل است یکی چلاق است یکی حال ندارد یکی مریض بوده یکی نمی‌خواهد بیاید چه می‌شود خداوکیلی چه می‌شود جز اینکه باید بنشینیم و وقتمان ضایع می‌شود بعد هم باید پاشیم برویم خانه‌هایمان هر کاری همینطور است .

سوال : حالا برگردیم به سوال ما شرایط را با همین‌ها چطور می‌بینید شما؟

آقا تهرانی: انگشتان دست اگر این‌ها با هم درست عمل کنند به یک هدف می‌شوند آرام آرام یک مشت بعد که شد یک مشت ، به بچه‌ها که ما یک وقتی می‌رفتیم کاراته یاد بگیریم یادمان می‌داد می‌گفت مشت وقتی که اینطور می‌شود اگر این با هم شد در راستای این شد در راستای این و این شد یک تن ضربه می‌زند همین این اینکه اگر بخورد به یک جایی می‌شکند اما اگر اینطور نشود نمی‌شود ما خیلی قدرت داریم بنابراین خدای تعالی با جماعت است اگر ما جمعمان آمد بله دیگر الان گاهی اوقات خوب برنامه‌ریزی می‌کند دشمن از جهت اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کند در جهت فرهنگی برنامه‌ریزی می‌کند وقتی که تمام نیرو را قشنگ جهت می‌دهد طبیعی است که می‌برد ولی اگر نه ما آمدیم من دیدم خیلی خوب جواب می‌دهد ما اومدیم در مجلس در کمیسیون هر کاری را دقیقاً ۱۳ تایی وایستادیم پایش موفق بودیم ولی زحمتم گاهی کشیده شده وقت هم گذاشته‌ایم کی آمده یکی نیامده نمی‌رسیم .

سوال : حالا با همه این شرایط الان اوضاع را چطور می‌بینید شرایط فرهنگی کشور را چقدر با آن ایده آل‌های ما با آرمان‌های ما نزدیک است یا حداقل اینکه در مسیر هستیم ؟

آقا تهرانی: بله من احساس می‌کنم در مسیر هستیم ، با سابق هم فرق کرده‌ایم ، خیلی شما سابق را ندیدید سابق که می‌گویم برای زمان طاغوت به قبل را ندیده‌اید من دیدم خیلی متفاوت شده در خیلی چیزها اونجاهایی که دیده‌ام با هم یک هدف داریم یک فرمان داده شود و همه عمل می‌کنیم بازی در نمی‌آوریم موفق بوده‌ایم بارها هم اینطور بوده .

سوال: در همه حوزه‌ها ؟

آقا تهرانی : بله در همه حوزه‌ها من حوزه فرهنگی خودم بیشتر تجربه دارم ولی جاهای دیگر هم می‌بینم همینطور است واقعاً همینطور است اگر مثلاً فرض کنید وزیر کشاورزی وزیر اقتصاد این‌ها یکی یکی در این زمینه هر کدام در زمینه خودش خوب بیایند و خوب کار کنند بچه‌هایش خوب کار کنند روی برنامه برود جواب می‌دهد .

سوال : حالا از همین زاویه برویم موضوعات را بررسی کنیم پرونده حجاب بسته شد این روزها در جامعه می‌شنویم که پرونده حجاب بسته شد دیگه قانون هم ابلاغ نشد و خلاصه شرایط چیست الان تکلیف چیست؟

آقا تهرانی : ببینید یکی یکی بگیم و برویم سر خودمان از اول و بعد دیگران من خیلی موافق نیستم بابت اینکه .

سوال : چند موضوع است که هم دغدغه مردم است هم ارتباط با کمیسیون است گفتیم در این بضاعت زمانی درباره‌اش صحبت کنیم؟

آقا تهرانی: اولاً حجاب آیا اصلاً مسائل فرهنگی قانون بردار هستند یا نه این یک سوال است.

سوال: اصلا چیزی نداریم که قانون بردار نباشد ؟

آقا تهرانی : وقتی شما قانون نداشته باشید یک چهارراه اگر قانون نباشد همه ما اینجا پشت همدیگر گیر می‌کنیم اما اگر قانون داشته باشد چراغ سبز است قرمز است زرد است هر کدام یک معنایی دارد آقا وایسا من دیدم جاهایی حتی غیر از کشور ایران خودمون دیدم سر چهارراه قرمز بود راننده دیگر را دیدم که شیشه نوشابه را پرتاب کرد روی شیشه ماشین این مردک باید وایستی برای چی راه افتادی ۴ تا قانونمند که به قانون احترام کند ما نجات پیدا می‌کنیم گره نمی‌خورد من کار دارم او هم کار دارد چرا من زودتر بروم چرا او زودتر برود چه می‌شود اصلاً شما هیچ کدامتان نمی‌توانید به کارتان برسید پس قانون لازم داریم در فرهنگ قانون لازم داریم و اگر شما نگاه کنید اصلا احکام خدا این‌ها قانون هستند که خدای تعالی وقتی که دینش را می‌آورد می‌گوید این موقع نماز صبحت را بخوان آن موقع نماز ظهرت را بخوان وقت می‌دهد شکل می‌دهد چرا این کارها را می‌کند می‌خواهد من و شما را قانونمند کند چون به برکت این قانونمندی است که ما می‌رسیم به آن جایی که باید برسیم وگرنه نمی‌رسیم شما همین موتورت را اگر جای آن جایی که باید روغن بریزی آب بریزی اونجایی که باید در رادیات آب بریزی روغن بریزی اونجایی که باید بنزین بریزی چیز دیگری بریزید شما را می‌رساند خداوکیلی اما اگر نخیر حساب دارد این آب جایش اینجاست بنزین جایش اونجاست روغن جایش اونجاست ممکن است یک نفر هم خوشش بیاید هر کاری بکند باید مدیریتش کرد اگر هم نمی‌کند موتورش آتیش می‌گیرد .

سوال: الان می‌پذیریم که در حوزه حجاب نیاز به قانون داریم الان شرایط به چه صورت است ؟

آقا تهرانی: اونی که قانون می‌خواهد ما می‌آییم می‌نشینیم اول اولویت بندی می‌کنیم چه کسی را قانونمند کنیم بهتر است زودتر از همه بیاییم سراغ مردم یا نه برویم اول مسئولینی که نان نظام را می‌خورند بالاخره شما اینجا داری حقوق می‌گیرید مخلصت هم هستیم مراعات کن ضوابطی دارد این صدا و سیمایی که می‌خواهی تو بیایی در آن قواعدی دارد نمی‌توانید هر طوری بیایید .

سوال : مگر ما الان مسئله حجابمان سمت خودمان است شما اعتقادتان این است که ما الان مشکلمان سر حجاب سمت دولت است سمت حاکمیت است؟

آقا تهرانی : ما یکی از کارهایی که در مجلس اولین بار کردیم این بود که گفتیم یک گزارشی تهیه کنیم از همه دستگاه‌های دولتی قبل از همه اول بیاییم خودمان را سر خط کنیم به دستگاه‌های دولتی نوشتیم هر کدام که در قانون عفاف و حجاب که در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده چون قانون داریم برای حالا هم نیست برای ۳۰ تا ۴۰ سال پیش است این قانونی که هست و داریم چقدرش را عمل کردیم می‌خواهیم ببینیم چقدر جلو رفته شما چقدر عمل کردید من خودت را قبول دارم ما دیدیم ۳۲ دستگاه دو دستگاهمان تا یک حدودی ورود کردند آن هم یکیش فراجا است یکیش وزارت کشور دیگه بقیه هیچکس هیچ کاری نکرده ، اصلاً نمی‌دانند ، ندیدید یک دفعه طرف می‌آید می‌گوید اصلاً ما قانون نداریم ، من حرفی ندارم آقا شما چند کلاس سواد دارید بد نیست اقلاً اینترنت و این‌ها که همش در دستتان است بزن ببین قانون داریم یا نه یا دو دقیقه بیشتر وقت می‌گیرد که این به شما بگوید داریم یا نداریم قانون داریم عمل نشده پس اینجا باید اولین کاری که می‌کنیم و اولین چیزی هم که دقت می‌کنیم قانون عفاف و حجاب که نوشته شد خیلی برداشتند چیزهای دیگری گفتند از بسیاری که من پرسیدم که خداوکیلی یک بار خواندید چند ماده است طرف اصلاً نمی‌داند از فضای مجازی دارد می‌گوید که آنها دارند مدیریت می‌کنند که این است و این است شما که سواد خواندن و نوشتن دارید که منم که دشمنتان نیستم و تو می‌دانی این را من هم می‌دانم البته ممکن است اشتباه هم بکنیم نمی‌گویم ما معصوم هستیم ، حتماً اشتباهم می‌کنیم ، ببین ایرادت را هم بگیر من هم می‌روم دنبالش آن وقت اولین کاری که کردیم این بود که بیاییم دستگاه‌ها را مدیریت کنیم که هر دستگاهی چند تا دستورات دارد آیا این دستورات را کدام را عمل کرده آمدیم در صحن مجلس خواندیم این را و به دستگاه‌های یکی یکی گفتیم که هر کدام عدم مسئولیت نسبت به این دارید این یکی از کارهایی بود که اول شد بعد به دنبالش رفتیم به سمت اینکه دستگاه‌ها الان می‌خواهند ورود کنند چه جاهایی را اگر با دقت بیشتری عمل کنیم خوب می‌شود چه جاهایی را مثلاً چون قانون برای قبل از برای شورای انقلاب فرهنگی است قدرت اجرا ندارد ما برای اینکه اجراییش کنیم باید قانون شود ۷۰۰۰ نفر در مجلس وقت گذاشته‌اند حدود ۲ تا ۳ سال برای این قصه قانون نوشته شد رفت شورای نگهبان چند بار هم رفت و برگشت که داشت طبیعی است معمولاً ابهاماتی پیش می‌آید جالب است این قانونی که ما الان داریم قانون بدحجابی نیست قانون عریانی و کشف حجاب است، چه کسی است که می‌گوید عریانی خوب است مگر داریم همچین کسی .

سوال: اینطوری ما باید فکر کنیم که مجلس اصلاً آمده یک تعریفی از موضوع حجاب دارد .

آقا تهرانی: اینقدر مجلس در این جهت جدی است شورای نگهبان که یکی از ایراداتی که به آن می‌گیرد از ما اینکه این ابهام دارد مثلاً فرض کنید من گفتم بدحجاب به آنی می‌نویسند یعنی چی بدحجاب معنا کن از کجا تا کجا بدحجاب است.

سوال: جسارتاً من یک انتقادی کنم از شما الان برداشت من این است که کمیسیون فرهنگی در این حوزه خوب اطلاع رسانی نکرده؟

آقا تهرانی : حالا آن یک حرف دیگری است دونه به دونه برویم جلو .

سوال : الان داریم بحث می‌کنیم این تنش‌هایی که الان دارد در جامعه ایجاد می‌شود امشب رئیس کمیسیون فرهنگی آمده می‌گوید که آقا ما اصلاً نگاهمان به حجاب یک چیز دیگر است این قانونی که ما نوشتیم اصلاً بحث عریان شدن را مخالف بودیم البته در همه دنیا هم همینطور است اصلاً بحث حجاب این چیزهایی نیست که دارد در جامعه مطرح می‌شود وقتی شما این را هنوز بسیاری از جامعه نمی‌دانند این یعنی ما در کارمان نقص داشته‌ایم دیگر نتوانستیم اطلاع رسانی کنیم؟

آقا تهرانی: ببینید مجلس بنده وظیفه‌ام چیست قانون گذاری من باید بنشینم قانون را خوب عملیاتی باشد این قانون قانونی باشد که جواب بدهد نیاز روز جامعه‌ام باشد این‌ها را نباید دقت کنم با قوانین بالادستی سازگاری داشته باشد برای همین وقت می‌گذارم .

سوال: این حرف شما درست است ولی طبیعتاً باید اطلاع رسانی کنید که ما این قانون را تصویب کردیم؟

آقا تهرانی: الان در مجلس بخش خبرگزاری خانه ملت درست کرده‌اند و هنوز ضعیف است فضای مجازی خیلی زورش بیشتر شده .

سوال : من از همکارانم در خانه ملت دفاع کنم ، بالاخره آنها حوزه مسئولیتی دارند و در حوزه مسئولیتی گسترده‌ای که دارند نهایت تلاششان را می‌کنند و اطلاع رسانی می‌کنند موضوع این است که بحث حجاب یک بحث فرادستگاهی است نه فقط در حوزه اختیارات و وظایف شماست همین الان حضرت عالی گفتید که به چند دستگاه نامه زدید؟

آقا تهرانی: بله به ۳۲ دستگاه نامه زدیم .

سوال: این نیاز به یک همکاری جمعی دارد که این موتورش حرکت کند، حالا نکته من اینجاست شما اول فرمایشاتتان یک نکته گفتید نکته قشنگی بود گفتید که ما اگر بخواهیم موفق شویم در همه حوزه‌ها همه باید با هم راه را باز کنیم آیا الان قانونی که کمیسیون فرهنگی تصویب کرده و متاسفانه ابلاغ هم نشده آیا در آن قانون شما به نظر شما حمایت جمعی را خواهد داشت ؟

آقا تهرانی : ببینید اگر این قانون که نوشته شده ما نوشتیم رفته به شورای نگهبان هم رسیده تصویب هم شده و شده قانون فقط منتظر ابلاغ است آقایان در شورای عالی امنیت می‌گویند که یک جاهایی که ممکن است این جامعه این را نپذیرد تنش ایجاد شود خیلی خوب یک کمیته بگذارید آنجا همان جا این ماده را بگو متوقفش می‌کنند و یا نه این تا یک ماه دیگر شود زمانبندی کن یا بفرست بگو فلان کن نه یک مرتبه بخوابانیم همه چی را به نظر شما خواباندن بهتر است .

سوال: نه اصلاً بلاتکلیفی بد است اصلاً ما می‌گوییم بلاتکلیفی در هر حوزه‌ای بد است ؟

آقا تهرانی: خوب است که متوجه هستید این نکته را با زحمتی که کشیده شده آن نماینده زحمتی که کشیده و کاری که کرده چه اثری دارد بعد من چه جوری این نماینده را می‌توانم برای قانون بعدی بیاورم برای چی بیایم وسط معرکه که دست آخر وقتی اینطور می‌شود یکهو یک نفر بیاید بگوید که من عمل نمی‌کنم یعنی چی عمل نمی‌کنم ، یک کسی دیگری بیاید بگوید این اصلاً شدنی نیست ، شدنی است، این حرف‌ها چیست اگر قانون است بله باید .

سوال: الان کمیسیون پیگیری کرد به چه نتیجه‌ای رسیده الان اطلاع آخرین اطلاعات را به ما بگویید به کجا رسید ؟

آقا تهرانی: آخرین اطلاعات این است که ما امیدواریم که با شورای امنیت جناب آقای لاریجانی واقعاً من آقای لاریجانی را آدم عاقلی می‌دانم، بالغی می‌دانم می‌گویم که این را یک نگاهی کنم ببین من درست می‌گویم یا اشتباه الان چند وقت است که باهاشون یک جلسه بگذارم نمی‌شود موفق نشده‌ام ولی اینجا الان جای خوبی است که من با ایشان هم حرف بزنم و بگویم که یک نگاهی به این قانون بکن شما ببین له من قبول دارم یک جاهایی می‌فرمایید خلاف امنیت است رشته من امنیتی نیست رشته جنابعالی است وظیفه شما هم هست پاسخگو هم شما باید باشید .

سوال : یعنی منظورتان این است که بنشینید بخوانید اگر ایراد دارد بیایید چکش کاری کنیم تکلیفش را روشن کنیم این آیا منطقی نبود که قبل از تصویب قانونتان انجام می‌شد ، می‌دانم که شما مسیر را درست رفته‌اید و مسیر تصویب به قانون این بوده ولی بالاخره روی یک موضوعی که حساسیت وجود دارد می‌شد یک تبادل نظری کرد ؟

آقا تهرانی: بعضی جاها شده ما حتی بعضی اوقات با خود شورای نگهبان هم مثلاً این قانون‌هایی که الان داریم می‌نویسیم گاهی از اوقات با دوستان آنجا مطرح می‌کنیم و می‌گوییم که یک نگاهی کنید ین کارها را می‌کنیم ولی گاهی از اوقات وقتی که تمام شد باز ممکن است که شما یک اما و اگر داشته باشید خیلی خوب ما که در روی هم نایستادیم، چون به نفع او هم نیست، اگر کسی هم بگوید به نفع ماست، به نفع ما نیست، باید هوای همدیگر را داشته باشیم.

سؤال: شما در نهایت می‌گویید....

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: شما هوای مرا داشته باش، من هم هوای شما را داشته باشم؛ پس هوای برنامه و مردم را داشته باشیم.

سؤال: همه بیاییم هوای مردم را داشته باشیم.

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: همین، اینها سر چاله گیر نکنند، برای این که گیر نکنند، چه باید کرد؟ باید قانون داشته باشیم، قانون هم یک حرف بزند، هم شما، هم من و هم آن یک چیز بگوییم، چند تا نگوییم و جلو برویم. به اعتقاد من قشنگ جواب می‌دهد.

سؤال: به نظر یک فضای بلاتکلیفی و هم عدم شناخت نسبت به همدیگر؛ یعنی الان مردم شناخت و اطلاعات کافی نسبت به آن قانون شما ندارند و این باعث سوء تفاهم شده، الان شما چطور در سطح تهران می‌خواهید به مجلس بروید و بیایید، در سطح شهر رفت و آمد دارید؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: خانه ما همین حضور است، نزدیک مجلس است.

سؤال: منظور این که پارکینگ به پارکینگ که نیستید؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: خیلی هم راه نیست، پیاده گاهی بر‌می‌گردم یا پیاده می‌روم.

سؤال: چیزی که الان در سطح جامعه می‌بینید؛ از حجاب، چقدر منطبق با قانون شماست؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: بعضی‌ها واقعاً به هیچ‌وجه مراعات نمی‌کنند، اصلاً مراعات نمی‌کنند که یک بحث جمعی است. من در بین مردم، یک وقتی ببینید من الان در جایی تنها هستم، هر طور دلت می‌خواهد، می‌خواهم دراز بکشم، خب بخواب، می‌خواهم بنشینم، ولی یک وقتی در جمع هستم، وقتی شما در یک جمعی می‌نشینی حتی نشستن‌تان یکسان نیست تا وقتی تنها هستی. شاید پایت هم دراز نکنی، نمی‌کنی، اگر هم پایتان درد کند هم نمی‌کنی. آقا صندلی بیاورید؛ این شکلی. چرا ما بعضی مراعات این چیز‌ها را نمی‌کنیم؟

سؤال: مصداق اگر روشن بود، همه چیز متوجه می‌شدیم، الان آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی، بعضی‌ها رعایت نمی‌کنند، خود آن رعایت؛ ابهام دارد. از نظر شما چه کسی رعایت نمی‌کند؟ کسی که عریان است، معلوم است همه می‌گویند رعایت نمی‌کند یا آن کسی که به قول امروزی‌ها یک خرده شل‌حجاب است از نظر حاج‌آقا رعایت نکردن است؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: قانونی که الان گذاشتیم؛ حد و حدودی گذاشته قشنگ، روشن هم هست، حدود ۷۴ ماده است؛ بخش وسیعی از آن مسائل ایجابی است، سلبی نیست. اول می‌گوییم این کار را بکن، مثلاً آموزش و پرورش باید این کار را کند، وزارت علوم این کار را کند، یکی یکی اینها را می‌گوییم که بعضی هست، بعضی نیست. این را یک مقدار تکمیل کردیم، اگر اینها ایجابی شود، بعد یک بخشی دارد که برای جرم‌انگاری است که اگر وزیری عمل نکرد، گفت نمی‌خواهم کنم، چه باید کرد؟ هیچ چیز؟

سؤال: پس بیشتر قانون‌ها سمت خودتان است؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: اول سمت خودمان است، واقعاً همین طور است، یا اصلاً نه یک گروهی هستند اینها پول گرفتند از جایی که بیایند این کار را کنند و عریان خودشان را نشان دهد و جامعه ما را خراب کند؛ آیا حق دارد؟ می‌خواهد بیاید کلاس را به هم بریزد. پنج نفر هستند آمدند کلاس را به هم بریزند. آیا این مدیر مدرسه نباید برای اینها فکری خاص داشته باشد؟ بگوید به من چه؟

سؤال: نمی‌شود به خاطر یک موردی مثلاً شرایط را برای همه سخت کرد؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: من هم این را نمی‌گویم.

سؤال: حتماً همه با ناهنجاری مخالف هستند، بحثی در این نیست، ما ایرانی- اسلامی زندگی می‌کنیم و همه فرهنگ و تمدن ایران را می‌شناسند، سال‌های سال است، ولی واقعاً کسی با ناهنجاری هیچ کس موافق نیست؛ چیزی که نظم اجتماعی را به هم بزند، حتی آن موضوع برسد به مسائلی که بعضاً دیدیم در جامعه اتفاق می‌افتد، با آن همه مخالف هستند. پس نتیجه می‌گیریم نیاز است که آن قانون بهتر معرفی شود و شورای امنیت هم ان‌شاءالله تعیین تکلیف کند؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: من از بچه‌های صداوسیما می‌خواهم بیشتر باهم رفت و آمد کنیم، بچه‌های ما بیایند گزارشی بدهند، همین سؤال‌هایی که مطرح می‌شود، بدمان نمی‌آید، از همدیگر چیز یاد می‌گیریم.

سؤال: داستان فیلترینگ، اینترنت و ... خیلی در حوزه فرهنگی؛ حوزه مسئولیت شماست، الان چقدر با شرایط موافق هستید؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: راجع به بحث فضای مجازی باز سؤال اولیه من از شما همین است؛ این سؤال را نمی‌کنم که شما را امتحان کنم؛ می‌خواهم بگویید بعد ببینیم مثل هم فکر می‌کنیم یا نه؟ آیا به نظر شما فضای مجازی؛ قدیم، حدود ۲۰ تا ۳۰ سال پیش به آن می‌گفتند زندگی دوم، الان خداوکیلی زندگی اول است. این اندازه‌ای که شما با این زندگی می‌کنید، با هیچ کس این اندازه زندگی نمی‌کنید. این موبایل شما تمام وقت شما را می‌گیرد. آیا این نباید مدیریت شود یا باید رها باشد؟

سؤال: چیزی که عقل من می‌گوید؛ می‌گوید باید در همه حوزه‌ها قانون و چارچوب وجود داشته باشد؟ نکته دوم این است که اصلاً همه دنیا همین است، شما کجای دنیا دیدید حتی من بعضاً کشور‌های خارجی که خودشان مبدع این داستان هستند و در این حوزه فعالیت می‌کنند، قوانینی که وضع می‌کنند، خیلی از ما بعضاً می‌بینیم که خیلی جدی‌تر به این موضوع ورود می‌کنند؛ طبقه‌بندی سنی را خیلی جدی اعمال و رعایت می‌کنند.

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: فکر نمی‌کنید ما اشتباه می‌کنیم در این جهت؟ ما گاهی اوقات به عنوان آزادی....

سؤال: موضوع این است که الان باز در این حوزه هم شما اگر بلاتکلیفی را الان در جامعه می‌بینید، موضوع این است؛ شما در کمیسیون فرهنگی نشستید که این مسائل را حل کنید، نتیجه؟ باز الان این را بگوییم، بعد برویم سراغ ساترا، بعد سراغ مثلاً نمایش‌های آیینی، یکی یکی همه را می‌بینیم بلاتکلیف است، آن وقت ماهیت کمیسیون فرهنگی خدشه‌دار می‌شود.

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: نکته این است که فضای مجازی باید قانون‌مند شود، به همان اندازه که ارزش دارد، به همان اندازه هم خطرناک است. پس باید مدیریت شود که خوب از آن استفاده شود و استفاده درست شود. در خود آمریکا بیش از ۲۷۰ ماده جانانه برای مدیریت این داریم. همه کشور‌های دنیا این طور هستند، حتی ترکیه، به ما که می‌رسد نمی‌دانید چه علم شنگه‌ای درمی‌آورند.

سؤال: من در جایگاهی نیستم که قانون یا مسیر مشخص کنم، اما یک نکته می‌گویم؛ الان فرض کنید در یک خیابانی یک مشکلی پیش آمده؛ لوله‌ای ترکیده، دعوایی شده، چه می‌کنند؟ خیابان را برای همیشه می‌بندند؟ نه، اول خیابان را می‌بندند، مشکل را رفع می‌کنند، بعد باز می‌کنند یا این که اگر باشد یک نظارتی روی آن می‌گذارند که اتفاقی نیفتد، اما نمی‌آیند کامل دیگر بگویند این قطع، مثل کاری که الان می‌کنیم؟ ما در حوزه فضای مجازی شاید بعضی اعتقاد کنند به من بگویند قیاس مع‌الفارغ می‌کنی اصلاً، نکته من این است؛ می‌گویم شما زمانی که فیلتر کردید، برای چه فیلتر کردید؟ می‌خواستید فضا را مدیریت کنید؛ غیر از این که نبوده، مشکلاتی بوده، آمدید برای رفع مشکل این کار را انجام دادید. الان ما نتوانستیم این مشکل را رفع کنیم یا اصلاً برنامه‌ای داریم برای مدیریت آن مشکل که مسائل را حل کنیم، فضا عادی شود؟ فیلترینگ هوشمند و مسائلی از این دست؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: خود فیلتر کردن؛ یک نوع مسکن بیشتر نیست. برای همین است ۱۰ دقیقه راه را بستیم که فعلاً تا درست کنیم.

سؤال: یعنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با فیلترینگ مخالف است؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: نه، من با چیز دیگری مخالفم، می‌گویم اگر تو قبل از آن مدیریت کنی، بحث فیلترینگ؛ فیلتر کردن و نکردن نخواهی داشت. موقت نگاه کن اگر واقعاً؟ ببند آن را، ولی بعد از چند وقت ببینم که شما کار خود را کردی، نه این که بستیم، دیگر هیچ، بعد فردا دوباره دردسر و سر و صدا می‌کنیم و باز می‌کنیم. دوباره اگر چیزی شد، دوباره حتماً می‌بندیم.

سؤال: امروز رفته بودم جایی کار اداری کنم، یک مصوبه‌ای داشت؛ گفته بود که من از فلان دستگاه استعلام می‌گیرم، اگر آن دستگاه تا ۴۵ روز پاسخ ندهد، من طبق قانون می‌توانم مثلاً این را تأیید کنم برود، نمی‌توانیم در این حوزه این طور عمل کنیم؟ شما بستید خیابان را، اینترنت را بستید، یک فرصتی بدهید که اگر مشکل حل شد بعد بیایید حل کنید؛ این که نمی‌شود مثلاً متولی مربوطه آن کلاً رها و بعد شما هم بگویید تنها کاری که از دست ما برمی‌آید؛ ببندیم؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: حالا ما آمدیم در مجلس این کاری که مربوط به کمیسیون فرهنگی بود؛ اول اتفاقاً یکی از کار‌هایی بود که آن دوره کردیم و پای آن ایستادیم این که فضای مجازی را مدیریت کنیم. البته سیاست‌گذاری اینها جا‌های دیگری باید شود مثل شورای عالی فضای مجازی؛ مثل فرهنگ که شورای عالی فرهنگی داریم. آنها می‌آیند کلیات کار را سیاست گذاری می‌کنند؛ کار را می‌بندند، بعد ما باید آن جایی که می‌شود قانونی کرد، قانون را بیاوریم در جزئیات.

سؤال: شما که به عنوان کمیسیون پیگیری کردید، نتیجه چه شد؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: ما هشتاد و پنجی کردیم؛ یعنی طوری که خیلی تندتر برود جلو و متخصصین بیایند بنشیند این را جمع کنند، ممکن است یکی تخصصش نیست اصلاً، او نیاید اینجا.

سؤال: ابعاد مختلف را ببیند، و نتیجه؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: نتیجه این که وقتی قانون آن تمام شد، رفت جلو و به نتیجه رسیدیم و مجلس هم موادی را تصویب کرد، بنا شد که زمان آن، چون ۸۵ شده، زمانش موقت است، ولی باید یک رأی بگیرند که زمان آن چند وقته باشد مثلاً سه ساله، پنج ساله، چون این وقتی هشتاد و پنجی می‌شود، می‌خواهند ببینند نتیجه چه داد؟ سر همین رأیی که مجلس بدهد، متأسفانه این قدر ندادند تا مجلس تمام شد رفت، بعد شد هیچ چیز، الان در این جهت قانون نداریم، بعد باید من از صفر شروع کنم اگر بخواهم. نکته بعد؛ بحث ساترا را گفتید، بحث ساترا شبیه به همین است، چند دوره است که همین‌طور مطرح است که این فیلم‌ها و نمایش خانگی که پخش می‌کنند و همه ناراحت هستند و هیچ فرهنگی را هم دنبال نمی‌کند....

سؤال: اول به آن جمع‌بندی برسیم، شما آخرین اقدام و خبری که می‌خواهید به مردم در حوزه فیلترینگ بدهید...؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: فیلترینگ باز یک بحث دیگر است.

سؤال: آخرین تصمیمی که در حوزه اینترنت، فیلترینگ و اینها هست، الان رئیس کمیسیون فرهنگی به مردم خبر دهد؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: فیلتر کردن یا نکردن مربوط می‌شود به شورای عالی.

سؤال: پیگیری‌های کمیسیون به کجا رسید؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: ما آن قانون را جلو رفتیم، باید زمانش چیز می‌شد؛ الان رها شده، واقعاً خودم هم ماندم آیا همین طور خوب است؟ کجا خوب است؟

سؤال: نظر خودتان چیست؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: نظرم این است که آن را اگر باز بیاییم احیا کنیم و واقعاً پای آن بایستیم که خوب مدیریت کنیم کار را، ولو زمان ببرد، مدیریت اگر شود، اصلاً نوبت فیلتر کردن و نکردن اینها نمی‌شود.

سؤال: شما اعتقاد دارید که در حوزه پیشگیری باید بیشتر ورود کرد؟ نکته شما در مورد ساترا چیست؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: ساترا هم الان کمیته‌ای برای آن گذاشتیم و مشکلاتی که داشته از بچه‌های خود صداوسیما و ارشاد و غیره، چون اختلاف نظر باهم داشتند، اینها به لطف الهی الحمدلله تمام شده، نوشته شده، قانون آن هم پایان یافته، در مجلس هم یک عده از نماینده‌ها امضا کردند و می‌آید در صحن مجلس، امیدوارم به نتیجه برسد.

سؤال: برنامه هفتم آمد، یک سال گذشت؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: برنامه هفتم هم یک کاری کردیم که بگویم خوب است، سابق بر این نمی‌کردیم؛ برنامه‌هایی که نوشته می‌شد برای سال متأسفانه روز‌های آخر نگاه می‌کردیم ۲۵ درصد عملیاتی شده، تو اگر هیچ کاری هم نمی‌کردی همین بود و نکردی. این بار الحمدلله بعد از یک سال، تقریباً دو سال می‌شود، مجلس یک کار جالبی را از هیأت رئیسه آمد و دوستان که هر کمیسیونی نگاه کند، کمیسیون ما با سه وزیر درگیر است؛ نگاه کنم این سه وزیر در این جهت چقدر برنامه هفتم را عملیاتی کردند؟ گیر و حسن آن کجاست؟

سؤال: یک سال گذشت؛ یک خروجی به ما بگویید؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: خروجی که الان داریم؛ این است، تمام دستگاه‌هایی که داشتیم؛ سه دستگاه یا وزارتخانه که داریم؛ فرهنگ، وزارت میراث، وزارت ورزش و جوانان؛ این سه و البته بقیه مثل صداوسیما، اوقاف و ... که ما داریم، همه اینها حدود ۴۵ درصد جلو رفته‌اند.

سؤال: در سال اول؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: و خوب است.

سؤال: ۴۵ درصد برنامه یا نه از برنامه‌هایی که تا سال اول باید انجام می‌شد؛ ۴۵ درصد؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: طبق این برنامه‌ای که داریم، برای همین بعضی از آنها مثل گردشگری؛ نمره‌اش بالاتر است، بعضی نه؛ نمره آنها پایین‌تر است.

سؤال: در میراث، گردشگری و امثال آن اتفاق خوبی افتاد؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: بله، البته قانون آن را دنبال کردیم، زمان آقای شهید رئیسی (ره) وزیر آن موقع؛ آقای ضرغامی دنبال این بودند که یک قانون قشنگی در این جهت نوشته شود و نوشتند و لایحه آن آمده، ما نصف این کار را جلو رفتیم که امیدوارم این هم تمام شود و به یک جایی برسیم.

سؤال: الان پس نتیجه گرفتیم که ۴۵ درصد از مسئولیت‌هایی که تا سال اول باید انجام می‌شد تا ۴۵ درصد آن انجام شده، سالی یک برنامه، نه کل برنامه؛ صد درصد اینها که باید در یک سال انجام می‌شده، ۴۵ درصد آن انجام شده است؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: البته این به نظرم خیلی کار خوبی است که آمدیم و نگذاشتیم برود.

سؤال: یک موقعی برنامه ششم تا آخرش ۳۰ درصد داشتیم، الان سال اول ۴۵ درصد جای شکر آن باقی است. روی بحث بودجه فرهنگی کشور، یک جا گفته بودید ما همین که بودجه را زیاد کردیم، خیلی کار کردیم، واقعاً این طور است؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: دو جا ما تلاش جدی کردیم؛ یکی از آنها برای خود صداوسیما بوده با این وضعی که برای شما پیش آوردند باید حواس‌مان بیشتر نسبت به شما باشد، واقعاً کار کردید. به نظرم چهار و خرده‌ای درصد شده نسبت به کل بودجه عمومی و بودجه خوبی است نسبت به سابق مثلاً ما بیشتر رفتیم جلو، چند نفر از عزیزانی که در کمیسیون گذاشتیم برای کار بودجه، اینها در کمیسیون تلفیق خوب کار کردند و من از آنها راضی هستم، گرچه فرهنگ خیلی دیربازده است و زود کار خود را نشان نمی‌دهد، ولی بودجه‌ای که داشته و برای آن گذاشتیم، نسبت به سابق بهتر است.

سؤال: طرح صیانت از حقوق کاربران به کجا رسید؟ آن هم خیلی حاشیه‌های مختلفی ایجاد شد، الان در چه مرحله‌ای است؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: آن طرح را به طور کلی عوض کردیم، اسم و مشخصات آن را عوض کردیم.

سؤال: آن که می‌دانم، با این اسم‌ها آخر به کجا رسید، الان کجا و در چه شرایطی است؟ چون بحث صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اگر می‌خواهیم برویم راجع به موضوع دیگری صحبت کنیم، راجع به موضوع دیگری صحبت کنیم. روی کلی من می‌خواهم روی بحث نخبگان در حوزه فرهنگ و هنر صحبت کنم، راجع به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، کنسرت‌های موسیقی صحبت کنم، همه اینها را که می‌خواهم صحبت کنم می‌بینم در آن محدودیت‌هایی و بلاتکلیفی وجود دارد، نگاه کمیسیون چیست؟ الان مثلاً می‌گویند در کنسرت‌ها محدودیت داریم، در فیلم فجر تعداد کم شده، گیشه ضعیف شده، فلان شده، آیا کمیسیون فرهنگی برنامه و نگاه ویژه‌ای برای این حوزه دارد؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: چند کمیته داریم؛ هر کمیته‌ای باید کار خود را کند، یکی مثلاً بحث سینما و تئاتر است که باید دنبال کند، مسائل هنری اینها را فقط دنبال می‌کند.

سؤال: نکته و گزارشی در این رابطه دارید؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: بله، مثلاً قبل از این که برنامه‌ای داشته باشند، حتی وزیر را می‌خواهیم، می‌گوییم آن که فکر می‌کنیم این است؛ نقاط ضعف یا جایی که ابهام است باهم به یک نتیجه برسیم و باهم جلو برویم، حتی گاهی اوقات فیلم‌های سینمایی؛ الان به نظرم حدود سه تا چهار بار رفتیم فیلم را بچه‌ها دیدند، خود ارشاد باید نسبت به فیلم با کارگردان و کسی که فیلم را تولید کرده، حتی هنرپیشه‌ها صحبت کردند که این ایرادش کجاست؟ خوبی آن کجاست؟ البته بحث این که جلوی فیلم گرفته شود یا اصلاح شود، با ما نیست، با دیگران است که در ارشاد هستند. ولی با آنها صحبت و رفت و آمد هست. با هر کدام از این کمیته‌ها در این جهت باهم رفت و آمد داریم.

سؤال: دغدغه زیادی راجع به خانواده، بانوان ما، از آن سمت آمار‌های نگران‌کننده بعضاً از طلاق و از آن سمت از ازدواج می‌شنویم.

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: قانون خانواده هم قانون خیلی خوبی است و حدود هفت ویژگی را خدا حفظ کند مقام معظم رهبری را از آن گفتند، وقتی درآمد، خیلی کار خوبی بود، آن هم وقت خیلی گذاشتیم، البته بعد از این که تمام شده، ما تقریباً هر هفته دستگاه‌های مختلفی را می‌گوییم بیایند و گزارش بدهند و نقاط قوت و ضعف آن را دنبال می‌کنیم و رها نکردیم یعنی کمیته خاص دارد که پای آن ایستادیم و کمیته هم به نظرم موفق بوده، چون جدی گرفته، هر هفته مثلاً اگر بانک به بچه‌ها برای بچه‌ها یک وام برای ازدواج یا فرزندآوری بدهد و کوتاه بیاید...

سؤال: از این شرایط راضی هستید؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: نه، هنوز به آن‌جایی که باید نرسیدیم.

سؤال: الان کمیسیون بررسی کرده کدام بانک‌ها ضعیف‌تر بودند، کدام بانک‌ها...؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: می‌آوریم آنها را صحبت می‌کنیم که ببینیم مشکل چیست.

سؤال: اطلاع‌رسانی کنید، کمیسیون بانک‌ها را صدا کرده، چرا به قانون عمل نمی‌کنید؟ اینها را اعلام کنید کدام شان به وظیفه خود عمل نکردند؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: هفته آینده می‌شود الان قرار بگذاریم که کمیته‌ای که مربوط به این است بیاید و این را گزارش دهد.

سؤال: خبرنگار صداوسیما هفته پیش می‌آید خدمت شما و شما اعلام کنید کدام بانک‌ها در حوزه قانون جمعیت، بحث تسهیلات، زمین، مسکن و خودرو به وظیفه خود عمل نکردند؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: مشکلی نداریم. بین‌المجالس نمی‌خواهید؟

سؤال: ما، چون دو تا سه برنامه راجع به آن رفتیم، به خاطر همین زیاد ورود نکردم، شما بفرمایید مهمترین نکته‌ای که از نظر شما اهمیت دارد؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: بین‌المجالس ما می‌رویم و می‌آییم؛ از همه مجالس دنیا می‌آیند و هزار و ۱۵۰ نفر از نمایندگان سراسر کشور‌های دنیا می‌آیند، دیدنی است. شما خیلی می‌توانی با اینها حرف بزنی، نماینده‌ها هم با دولتی‌ها فرق می‌کنند. دولتی‌ها گاهی اوقات تحت تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی؛ گاهی اوقات دولت اصلاً خود را از قبل به دیگران فروخته است. اینها نماینده مردم و از دل مردم خیلی چیز‌ها را می‌توانی اینجا مطرح کنی که جای دیگر نمی‌توانی.

سؤال: از این دور راضی بودید؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: خیلی. آن دوره دوستانی که باهم بودیم خیلی همراه بودند، خبرگزاری مجلس هم بود، صداوسیما هم بچه‌ها بودند، مترجمین از وزارت خارجه؛ ژنو بود، وقتی که دوستان همه باهم جمع ما خیلی جواب داد؛ مثلاً یادم هست آن جا سه چیز دارد؛ یکی مجمع عمومی است، یکی شورا‌ها و یکی کمیته‌ها و نشست‌هاست.

سؤال: این که می‌گویید این دور خیلی خوب بود؛ یعنی چرا خوب بود؟ نتیجه‌اش را کجا دیدید که می‌گویید خیلی خوب بود؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: هر جایی توانستیم، سابق بر این، این طور نبود، ما مثلاً صهیونیست‌ها، بچه‌های اسرائیل و ... می‌آمدند سخنرانی که می‌کردند، ما خیلی کاری که می‌کردیم؛ پا می‌شدیم به عنوان اعتراض بیرون می‌رفتیم، این بار این طور نشد، الان دو تا سه بار است مخصوصاً از دو دفعه گذشته وقتی دوستان ما تصمیم گرفتند که بایستند روی اینها و ایستادند. وقتی اینها داستان غزه را شروع کردند، خجالت بکش و از این حرف‌ها به اینها زدند. این بار اینها نیامده بودند، ما تقریباً در هر کمیته و در مجمع حتی وقتی بحث اسرائیل مطرح می‌شد، برنده کار بودیم به خاطر این که خود آنها حتی اروپایی‌ها قبول داشتند، نمی‌گفتند، شروع کننده نبودند و وقتی که شروع می‌شد می‌پذیرفتند و نسبت به پیروزی ایران در این جنگ برای من جالب بود که خوب پذیرفته بودند. تقریباً روز آخر بود که در مجمع بودیم و می‌آیند سخنرانی می‌کنند، حرف می‌زنند و می‌روند، شما باید مثل همین خبرنگار‌های خودتان که رصد می‌کنند که ناگهان در یک لحظه بزنند، همان طور که نشسته بودیم آن جا یک صحبتی شد، وقتی صحبت می‌کرد، بحث تروریسم مطرح شد، آمد گزارشی از تروریسم بدهد و وقتی این را گفت، جالب بود که آقای حاجی بابایی رئیس کمیسیون در جمع ما بود، ایشان گفتند یک تا دو دقیقه به ما وقت بدهید. وقتی وقت داده شد، ایشان گفتند ما تروریسم را قبول داریم؛ بدترین نوع تروریسم هم؛ تروریسم دولتی است و الان در دنیا دو دولت هستند که بیش از همه؛ یکی اسرائیل است و یکی آمریکا؛ ترامپ و نتانیاهو، به نظر شما نباید اینها را محاکمه کنیم؟ من معتقدم اینها باید محاکمه شوند. وقتی ایشان بحث محاکمه را مطرح کرد؛ همه رأی دادند. اصلاً شدنی نبود در یک دقیقه. گاهی اوقات کار‌ها در وقت خودش، اگر به وقت انجام ندادید....

سؤال: یعنی منظور شما این است که کلاً دیپلماسی پارلمانی خیلی موقع‌ها بیشتر از سایر حوزه‌ها می‌تواند کمک کند؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: خیلی خوب است که حضرت آقا چند وقت پیش حساسیت نشان دادند و این خیلی خوب بود.

سؤال: پس باید طوری برای آن برنامه‌ریزی کرد، الان کل دنیا به این سمت رفته است؛ بحث پارادیپلماسی، ارتباط بین نخبگان و مردم؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: الان دوستانی که آمدند و برگشتیم، جلسات هفتگی بنا شده بگذاریم، جدی پای آن بایستیم و از رئیس مجلس و رؤسای هیأت رئیسه می‌خواهیم واقعاً در این جهت کمک کنند که ان‌شاءالله یک چیز خیلی زیبایی در بیاید و بتوانیم با آمادگی بهتر برویم.

سؤال: گزارش بدهید که اینها برای مردم ما هم شفاف شود و بتوانند اطلاع داشته باشند. الان شما رئیس کمیسیون فرهنگی هستید، مهمترین موضوعاتی که الان در کمیسیون شما در جریان است؛ با نگاه به آینده کار‌هایی که می‌خواهید در دستور کار شماست، مهمترین برنامه‌های شما هم تا آخر سال هم...؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: یک مقداری برای جوان‌ها حساسیت دارم، چون اگر در جوانی کسی جدی بهتر به داد ما می‌رسید، قطعاً خیلی بهتر از حالا بودیم، بچه‌ها انرژی خوبی دارند و الان کاری که توانستیم برای آنها کنیم این است که بحث نظام باشگاه‌داری و ورزش را راه انداختیم، الان هم رفته کار قانون آن تمام شده و همین الان مجمع تشخیص مصلحت، بعضی جا‌های آن ۱۲ ایراد و اشکال داشت، همین امروز؛ روز آخر آن بود، رفتم نشستم آن جا و جواب دادیم که ان‌شاءالله برای بچه‌ها فکر بهتری در این جهت داشته باشیم.

سؤال: آن وقت چه اتفاق خوبی برای آنها می‌افتد؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: ورزش ان‌شاءالله می‌تواند به عنوان یکی از مسائلی که وقت بچه‌ها به خوبی استفاده شود، در راستای سلامتی جسم و روحشان است.

سؤال: در این نظام باشگاه‌داری الان قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: اتفاق‌های خوبی خواهد افتاد، قانونش که درآمد دعوت‌مان کنید بیاییم قشنگ توضیح دهیم که چیست و چیز خوبی شده است.

سؤال: روی محتوای کتب درسی هم خیلی دغدغه است، این هم در کمیسیون راجع به آن کاری انجام شده است؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: کمیسیون بیشتر مربوط به کمیسیون آموزش و تحقیقات است.

سؤال: گفتم شاید از نظر بحث نظارتی، فرهنگی و غیره؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: چرا بخش فرهنگی آن را گاهی اوقات دعوت می‌کنیم دوستانی که کار می‌کنند می‌آیند، اگر پیشنهاد خاصی هم داشتید حتماً بگویید.

سؤال: در بحث میراث فرهنگی و گردشگری اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف انجام شده، اما واقعیت این است که نیاز به حمایت دارد؛ از لحاظ بودجه‌ای نیاز به حمایت داریم. در این خصوص آیا کمیسیون اقدام خاصی انجام داده است؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: بله، ما الان یکی از کار‌هایی که در کمیسیون می‌کنیم؛ وزرایی که مربوط به کمیسیون ما هستند دعوت می‌کنیم، سؤالات نمایندگان هم می‌آوریم جواب می‌دهند. اتفاقاً یکی از جا‌هایی که خیلی مسأله است، همین جاست که نمایندگان می‌آیند می‌گویند راجع به میراث فرهنگی شهر‌ها و استان‌های آنها مشکل دارند. مشکل اصلی بودجه است، وزیر هم بیاوریم، ما که خود می‌دانیم....

سؤال: چطور می‌توانید کمک کنید؟

حجت‌الاسلام آقاتهرانی: البته آقای صالحی در این جهت یک مقدار آدم قوی‌ای است، ما دوست داریم میراث فرهنگی و گردشگری بتواند به شکل خودگردان درآمد داشته باشد، تا حال نبوده، یک مقداری بیشتر و جدی‌تر باید بگیرند.