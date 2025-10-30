به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، اقدامات و برنامه های کمیسیون فرهنگی مجلس را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سوال : موضوع فرهنگ خیلی موضوع چند بعدی است ، یعنی از تئاتر و سینما و بحث حجاب و بحث همه مسائلی که این روزها از فیلترینگ بگیریم ، بحث ناشران بگیریم حوزه‌های مختلفی را الان می‌توانیم راجع به آن صحبت کنیم اما الان در یک شرایط هستیم که رسیدیم به مرحله‌ای که صحبت از جنگ شناختی یعنی یک مقدار رفته لایه‌های عمیق‌تر این حوزه را درگیر کرده با توجه به این شرایط و ابعاد مختلفی که در حوزه مسئولیتی شما چه حالا در حوزه نظارت است اول نگاه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و حوزه فرهنگ چیست الان با همین شرایطی که امروز در جامعه داریم لمسش می‌کنیم شرایط فرهنگی جامعه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آقا تهرانی : ببینید ما جلوتر می‌رویم مسئله دقیق‌تر و ظریف‌تر شده و می‌شود چون بچه مسلمان هستیم و اسلام را قبول داریم و کتاب قرآن را کامل‌ترین می‌دانیم اهل بیت را جامع‌ترین می‌دانیم طبعاً خیلی راه و هدف اصلی برای ما روشن‌تر از بقیه است یعنی ببینید شما دو تا راننده را در نظر بگیرید یکی سوار ماشین یا موتور شده از خانه می‌آید بیرون نمی‌داند کجا می‌خواهد برود چه کار می‌خواهد بکند فقط دور دور می‌زند این یک راننده‌ای است که بالاخره بنزینش تمام می‌شود بعد از یک ساعت و بعد کجا می‌رسد این هر جایی که برسد ول است رها است تا آدمی که می‌داند می‌خواهد چه کار کند از ونک آمده بیرون فرض می‌کند می‌خواهد به میدان آزادی برود اینکه می‌خواهد برود کافی است که با نشان در موبایلش یک کلید بزند دو تا کلید بزند بهش می‌گوید برو راست بپیچ چپ بعد از نیم ساعت می‌رسد به آنجایی که می‌خواهد بنزین هر دو تمام شده هر دو هم موتور سواری کرده‌اند فرق او و این چیست و هر لحظه‌ای که گاز داده فرمان داده حرکت ایجاد شده در آن و انرژی خرج شده به یک جایی نزدیک شدی به نام میدان آزادی مسیر است او چی نمی‌داند هر دو هم تمام شده یک ساعت وقت شات اگر انسان نداند به کجا می‌خواهد برود با اونی که می‌رود دو تا است من کاری ندارم که طرف می‌خواهد دین داشته باشد و یا نداشته باشد از هرکی بپرسید آقا دو تا موتور سوار است یکیش می‌داند کجا می‌خواهد برود هدف روشن است برایش یکی نیست فرقی هم نمی‌کند این یک ساعت راه می‌رود او هم یک ساعت راه می‌رود او ۶۰ سال عمر کند اون یکی هم ۵۰ سال ۷۰ سال بالاخره آخرش که تمام می‌شود باید برویم دیگر جمع می‌کنیم می‌رویم جمع هم نکنیم جمعمان می‌کنند دیگه تعارف که نداریم فرق می‌کند اونی که می‌داند کجا می‌خواهد برود با او که نمی‌داند آن وقت آن کسی که می‌داند برنامه‌ریزی می‌کند حساب کار می‌کند ما چرا بعضی هایمان هیچ برنامه‌ای نداریم و رها هستیم اصلاً گم هستیم به اعتقاد خودمان می‌روی نمی‌دانم دور شدی نمی‌داند نزدیک شدی نمی‌داند اگر ما یکی از نکاتی که اسلام خیلی به آن توجه می‌کند بنده بعد از چندین سال که درس طلبگی خواندم به اصطلاح فقه و اصول و بعد هم فلسفه یک چیزی که خیلی روی آن حساسیت پیدا کردم این بود که کجا داریم می‌رویم به کجا بنا است برسیم وقتی که نمی‌دانی باید اندازه‌گیری‌هایت هم با چی اندازه‌گیری کنی. سوال :حالا به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

آقا تهرانی: به این نتیجه رسیدم که تنها راه تنها جایی که باید همه دنبال کنیم قرب به خدا است به سمت او برویم خدای تعالی را اگر بگیریم و همه انبیا هم همین کار را کردند رضای خدا موجب رسیدن به خدا است همان که مادرمان بچه بودیم یادتان است حتماً مادرتان یادتان داده خدا حفظشان کند بچه که بودید یادتان داده‌اند که صبح بگو دو رکعت نماز صبح به جا می‌آورم از برای رضای خدا قربتاً الی الله این را یادمان داده‌اند و این یک واقعیتی است که اگر این هدف اصلی مورد توجه قرار بگیرد وقت من می‌دانم که چقدر زدیک شدم و چقدر دور هستم واقعاً دارم درست می‌روم یا اصلاً درست نمی‌روم .

سوال: الان یک نکته الان چقدر تصمیماتی که دارد در کشور ما گرفته می‌شود قربتاً الی الله است در حوزه فرهنگی ؟

آقا تهرانی : این دیگر حالا بستگی دارد حالا من نمی‌دانم نمی‌توانم آمار دقیقی بدهم .

سوال : مصداقی صحبت کنیم الان مثلاً در حوزه همین چیزهایی که الان جلوی من هست جوانی جمعیت مدیریت فرهنگی حجاب و عفاف فیلترینگ ناشران الان تصمیماتی که دارد در این حوزه فرهنگی ما در این حوزه‌های مهم گرفته می‌شود که حضرت عالی رئیس کمیسیون فرهنگی در حوزه تقنین و نظارتش هستید قاعدتاً قانون گذاریتان قربتاً الی الله است نظارتتان هم حتماً قربتاً الی الله است پس چرا نتیجه هنوز همان بلاتکلیفی و یا حتی ببخشید شاید بشود یک قدم جلوتر رفت یک مقدار سریع‌تر صحبت کرد بلاتکلیفی دچار شدیم ؟

آقا تهرانی: ببینید این الان دو تا است یک وقتی من شخصاً دارم یک بحثی را مطرح می‌کنم درباره شخص خودم و شخص شما این فرق می‌کند یک وقتی نه من هستم شما هم بغل من هستی او هم پهلوی ما است یکی دو تا سه تا چهار تا و آرام آرام یک جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد این متفاوت می‌شود برای همین هم گاهی اوقات ما یک تقوای فردی داریم مثلاً من با تقوا هستم خب شما با تقوا هستید به تنهایی این یک بردی دارد برآیندی دارد اما اگر دوتایی شدیم چی اگر سه تایی اینطور شدیم چی اگر ۱۰۰ تا شد برای همین شما نگاه کنید موفقیت‌های جدی ما وقتی است که همه با هم می‌شویم در یک جهتی مثلاً همین چند وقت پیش خود شما دیدید با هم دیدیم همه فکر می‌کنند قشنگ قابل رویت بود ۱۲ روز ما یک جنگ نابرابر داشتیم تقریباً همه ما با هم یک هدف شدیم که با صهیونیست بجنگیم آمریکا هم هیچ کاری نمی‌تواند بکند پیروز شدیم ممکن است یک جاهایی ضعیف‌تر از آنها باشیم خیلی از امکاناتی که آنها دارند ما نداشته باشیم ولی شما پیروزید چرا ؟ چون ببینید آن هدف را گرفتید یک کلاس هم بهت داریم به یک سمت می‌رویم این کلاس بلند می‌شود از جا اما اگر اینطور نشد یکی آمد یکی نیامد استاد نمی‌تواند درسش را بدهد کلاس جمع نمی‌شود نمی‌رسد بنابراین هرگاه ما بهتر خوبتر مثلاً الان در مجلسم من دارم می‌بینم ما مثلاً یک کمیسیون داریم کمیسیون فرهنگی است ۱۳ تا آدم هستیم دور هم نشستیم اگر بنا باشد همه واقعاً درست با برنامه برویم جلو چرا نرسیم سر وقت می‌آییم ساعت ۲ بعد از ظهر که کمیسیون بنا است راه بیفتد ۱۳ نفر که بیشتر نیستیم ۹ تا که اون طرف هستیم دو سوم تحقق پیدا کرده بسم الله را می‌گوییم و قرآن را شروع می‌کنیم یا علی برویم جلو اما اگر اینطور نباشد هر کسی دکتر باشد یکی شل است یکی چلاق است یکی حال ندارد یکی مریض بوده یکی نمی‌خواهد بیاید چه می‌شود خداوکیلی چه می‌شود جز اینکه باید بنشینیم و وقتمان ضایع می‌شود بعد هم باید پاشیم برویم خانه‌هایمان هر کاری همینطور است .

سوال : حالا برگردیم به سوال ما شرایط را با همین‌ها چطور می‌بینید شما؟

آقا تهرانی: انگشتان دست اگر این‌ها با هم درست عمل کنند به یک هدف می‌شوند آرام آرام یک مشت بعد که شد یک مشت ، به بچه‌ها که ما یک وقتی می‌رفتیم کاراته یاد بگیریم یادمان می‌داد می‌گفت مشت وقتی که اینطور می‌شود اگر این با هم شد در راستای این شد در راستای این و این شد یک تن ضربه می‌زند همین این اینکه اگر بخورد به یک جایی می‌شکند اما اگر اینطور نشود نمی‌شود ما خیلی قدرت داریم بنابراین خدای تعالی با جماعت است اگر ما جمعمان آمد بله دیگر الان گاهی اوقات خوب برنامه‌ریزی می‌کند دشمن از جهت اقتصادی برنامه‌ریزی می‌کند در جهت فرهنگی برنامه‌ریزی می‌کند وقتی که تمام نیرو را قشنگ جهت می‌دهد طبیعی است که می‌برد ولی اگر نه ما آمدیم من دیدم خیلی خوب جواب می‌دهد ما اومدیم در مجلس در کمیسیون هر کاری را دقیقاً ۱۳ تایی وایستادیم پایش موفق بودیم ولی زحمتم گاهی کشیده شده وقت هم گذاشته‌ایم کی آمده یکی نیامده نمی‌رسیم .

سوال : حالا با همه این شرایط الان اوضاع را چطور می‌بینید شرایط فرهنگی کشور را چقدر با آن ایده آل‌های ما با آرمان‌های ما نزدیک است یا حداقل اینکه در مسیر هستیم ؟

آقا تهرانی: بله من احساس می‌کنم در مسیر هستیم ، با سابق هم فرق کرده‌ایم ، خیلی شما سابق را ندیدید سابق که می‌گویم برای زمان طاغوت به قبل را ندیده‌اید من دیدم خیلی متفاوت شده در خیلی چیزها اونجاهایی که دیده‌ام با هم یک هدف داریم یک فرمان داده شود و همه عمل می‌کنیم بازی در نمی‌آوریم موفق بوده‌ایم بارها هم اینطور بوده .

سوال: در همه حوزه‌ها ؟

آقا تهرانی : بله در همه حوزه‌ها من حوزه فرهنگی خودم بیشتر تجربه دارم ولی جاهای دیگر هم می‌بینم همینطور است واقعاً همینطور است اگر مثلاً فرض کنید وزیر کشاورزی وزیر اقتصاد این‌ها یکی یکی در این زمینه هر کدام در زمینه خودش خوب بیایند و خوب کار کنند بچه‌هایش خوب کار کنند روی برنامه برود جواب می‌دهد .

سوال : حالا از همین زاویه برویم موضوعات را بررسی کنیم پرونده حجاب بسته شد این روزها در جامعه می‌شنویم که پرونده حجاب بسته شد دیگه قانون هم ابلاغ نشد و خلاصه شرایط چیست الان تکلیف چیست؟

آقا تهرانی : ببینید یکی یکی بگیم و برویم سر خودمان از اول و بعد دیگران من خیلی موافق نیستم بابت اینکه .

سوال : چند موضوع است که هم دغدغه مردم است هم ارتباط با کمیسیون است گفتیم در این بضاعت زمانی درباره‌اش صحبت کنیم؟

آقا تهرانی: اولاً حجاب آیا اصلاً مسائل فرهنگی قانون بردار هستند یا نه این یک سوال است.

سوال: اصلا چیزی نداریم که قانون بردار نباشد ؟

آقا تهرانی : وقتی شما قانون نداشته باشید یک چهارراه اگر قانون نباشد همه ما اینجا پشت همدیگر گیر می‌کنیم اما اگر قانون داشته باشد چراغ سبز است قرمز است زرد است هر کدام یک معنایی دارد آقا وایسا من دیدم جاهایی حتی غیر از کشور ایران خودمون دیدم سر چهارراه قرمز بود راننده دیگر را دیدم که شیشه نوشابه را پرتاب کرد روی شیشه ماشین این مردک باید وایستی برای چی راه افتادی ۴ تا قانونمند که به قانون احترام کند ما نجات پیدا می‌کنیم گره نمی‌خورد من کار دارم او هم کار دارد چرا من زودتر بروم چرا او زودتر برود چه می‌شود اصلاً شما هیچ کدامتان نمی‌توانید به کارتان برسید پس قانون لازم داریم در فرهنگ قانون لازم داریم و اگر شما نگاه کنید اصلا احکام خدا این‌ها قانون هستند که خدای تعالی وقتی که دینش را می‌آورد می‌گوید این موقع نماز صبحت را بخوان آن موقع نماز ظهرت را بخوان وقت می‌دهد شکل می‌دهد چرا این کارها را می‌کند می‌خواهد من و شما را قانونمند کند چون به برکت این قانونمندی است که ما می‌رسیم به آن جایی که باید برسیم وگرنه نمی‌رسیم شما همین موتورت را اگر جای آن جایی که باید روغن بریزی آب بریزی اونجایی که باید در رادیات آب بریزی روغن بریزی اونجایی که باید بنزین بریزی چیز دیگری بریزید شما را می‌رساند خداوکیلی اما اگر نخیر حساب دارد این آب جایش اینجاست بنزین جایش اونجاست روغن جایش اونجاست ممکن است یک نفر هم خوشش بیاید هر کاری بکند باید مدیریتش کرد اگر هم نمی‌کند موتورش آتیش می‌گیرد .

سوال: الان می‌پذیریم که در حوزه حجاب نیاز به قانون داریم الان شرایط به چه صورت است ؟

آقا تهرانی: اونی که قانون می‌خواهد ما می‌آییم می‌نشینیم اول اولویت بندی می‌کنیم چه کسی را قانونمند کنیم بهتر است زودتر از همه بیاییم سراغ مردم یا نه برویم اول مسئولینی که نان نظام را می‌خورند بالاخره شما اینجا داری حقوق می‌گیرید مخلصت هم هستیم مراعات کن ضوابطی دارد این صدا و سیمایی که می‌خواهی تو بیایی در آن قواعدی دارد نمی‌توانید هر طوری بیایید .

سوال : مگر ما الان مسئله حجابمان سمت خودمان است شما اعتقادتان این است که ما الان مشکلمان سر حجاب سمت دولت است سمت حاکمیت است؟

آقا تهرانی : ما یکی از کارهایی که در مجلس اولین بار کردیم این بود که گفتیم یک گزارشی تهیه کنیم از همه دستگاه‌های دولتی قبل از همه اول بیاییم خودمان را سر خط کنیم به دستگاه‌های دولتی نوشتیم هر کدام که در قانون عفاف و حجاب که در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده چون قانون داریم برای حالا هم نیست برای ۳۰ تا ۴۰ سال پیش است این قانونی که هست و داریم چقدرش را عمل کردیم می‌خواهیم ببینیم چقدر جلو رفته شما چقدر عمل کردید من خودت را قبول دارم ما دیدیم ۳۲ دستگاه دو دستگاهمان تا یک حدودی ورود کردند آن هم یکیش فراجا است یکیش وزارت کشور دیگه بقیه هیچکس هیچ کاری نکرده ، اصلاً نمی‌دانند ، ندیدید یک دفعه طرف می‌آید می‌گوید اصلاً ما قانون نداریم ، من حرفی ندارم آقا شما چند کلاس سواد دارید بد نیست اقلاً اینترنت و این‌ها که همش در دستتان است بزن ببین قانون داریم یا نه یا دو دقیقه بیشتر وقت می‌گیرد که این به شما بگوید داریم یا نداریم قانون داریم عمل نشده پس اینجا باید اولین کاری که می‌کنیم و اولین چیزی هم که دقت می‌کنیم قانون عفاف و حجاب که نوشته شد خیلی برداشتند چیزهای دیگری گفتند از بسیاری که من پرسیدم که خداوکیلی یک بار خواندید چند ماده است طرف اصلاً نمی‌داند از فضای مجازی دارد می‌گوید که آنها دارند مدیریت می‌کنند که این است و این است شما که سواد خواندن و نوشتن دارید که منم که دشمنتان نیستم و تو می‌دانی این را من هم می‌دانم البته ممکن است اشتباه هم بکنیم نمی‌گویم ما معصوم هستیم ، حتماً اشتباهم می‌کنیم ، ببین ایرادت را هم بگیر من هم می‌روم دنبالش آن وقت اولین کاری که کردیم این بود که بیاییم دستگاه‌ها را مدیریت کنیم که هر دستگاهی چند تا دستورات دارد آیا این دستورات را کدام را عمل کرده آمدیم در صحن مجلس خواندیم این را و به دستگاه‌های یکی یکی گفتیم که هر کدام عدم مسئولیت نسبت به این دارید این یکی از کارهایی بود که اول شد بعد به دنبالش رفتیم به سمت اینکه دستگاه‌ها الان می‌خواهند ورود کنند چه جاهایی را اگر با دقت بیشتری عمل کنیم خوب می‌شود چه جاهایی را مثلاً چون قانون برای قبل از برای شورای انقلاب فرهنگی است قدرت اجرا ندارد ما برای اینکه اجراییش کنیم باید قانون شود ۷۰۰۰ نفر در مجلس وقت گذاشته‌اند حدود ۲ تا ۳ سال برای این قصه قانون نوشته شد رفت شورای نگهبان چند بار هم رفت و برگشت که داشت طبیعی است معمولاً ابهاماتی پیش می‌آید جالب است این قانونی که ما الان داریم قانون بدحجابی نیست قانون عریانی و کشف حجاب است، چه کسی است که می‌گوید عریانی خوب است مگر داریم همچین کسی .

سوال: اینطوری ما باید فکر کنیم که مجلس اصلاً آمده یک تعریفی از موضوع حجاب دارد .

آقا تهرانی: اینقدر مجلس در این جهت جدی است شورای نگهبان که یکی از ایراداتی که به آن می‌گیرد از ما اینکه این ابهام دارد مثلاً فرض کنید من گفتم بدحجاب به آنی می‌نویسند یعنی چی بدحجاب معنا کن از کجا تا کجا بدحجاب است.

سوال: جسارتاً من یک انتقادی کنم از شما الان برداشت من این است که کمیسیون فرهنگی در این حوزه خوب اطلاع رسانی نکرده؟

آقا تهرانی : حالا آن یک حرف دیگری است دونه به دونه برویم جلو .

سوال : الان داریم بحث می‌کنیم این تنش‌هایی که الان دارد در جامعه ایجاد می‌شود امشب رئیس کمیسیون فرهنگی آمده می‌گوید که آقا ما اصلاً نگاهمان به حجاب یک چیز دیگر است این قانونی که ما نوشتیم اصلاً بحث عریان شدن را مخالف بودیم البته در همه دنیا هم همینطور است اصلاً بحث حجاب این چیزهایی نیست که دارد در جامعه مطرح می‌شود وقتی شما این را هنوز بسیاری از جامعه نمی‌دانند این یعنی ما در کارمان نقص داشته‌ایم دیگر نتوانستیم اطلاع رسانی کنیم؟

آقا تهرانی: ببینید مجلس بنده وظیفه‌ام چیست قانون گذاری من باید بنشینم قانون را خوب عملیاتی باشد این قانون قانونی باشد که جواب بدهد نیاز روز جامعه‌ام باشد این‌ها را نباید دقت کنم با قوانین بالادستی سازگاری داشته باشد برای همین وقت می‌گذارم .

سوال: این حرف شما درست است ولی طبیعتاً باید اطلاع رسانی کنید که ما این قانون را تصویب کردیم؟

آقا تهرانی: الان در مجلس بخش خبرگزاری خانه ملت درست کرده‌اند و هنوز ضعیف است فضای مجازی خیلی زورش بیشتر شده .

سوال : من از همکارانم در خانه ملت دفاع کنم ، بالاخره آنها حوزه مسئولیتی دارند و در حوزه مسئولیتی گسترده‌ای که دارند نهایت تلاششان را می‌کنند و اطلاع رسانی می‌کنند موضوع این است که بحث حجاب یک بحث فرادستگاهی است نه فقط در حوزه اختیارات و وظایف شماست همین الان حضرت عالی گفتید که به چند دستگاه نامه زدید؟

آقا تهرانی: بله به ۳۲ دستگاه نامه زدیم .

سوال: این نیاز به یک همکاری جمعی دارد که این موتورش حرکت کند، حالا نکته من اینجاست شما اول فرمایشاتتان یک نکته گفتید نکته قشنگی بود گفتید که ما اگر بخواهیم موفق شویم در همه حوزه‌ها همه باید با هم راه را باز کنیم آیا الان قانونی که کمیسیون فرهنگی تصویب کرده و متاسفانه ابلاغ هم نشده آیا در آن قانون شما به نظر شما حمایت جمعی را خواهد داشت ؟

آقا تهرانی : ببینید اگر این قانون که نوشته شده ما نوشتیم رفته به شورای نگهبان هم رسیده تصویب هم شده و شده قانون فقط منتظر ابلاغ است آقایان در شورای عالی امنیت می‌گویند که یک جاهایی که ممکن است این جامعه این را نپذیرد تنش ایجاد شود خیلی خوب یک کمیته بگذارید آنجا همان جا این ماده را بگو متوقفش می‌کنند و یا نه این تا یک ماه دیگر شود زمانبندی کن یا بفرست بگو فلان کن نه یک مرتبه بخوابانیم همه چی را به نظر شما خواباندن بهتر است .

سوال: نه اصلاً بلاتکلیفی بد است اصلاً ما می‌گوییم بلاتکلیفی در هر حوزه‌ای بد است ؟

آقا تهرانی: خوب است که متوجه هستید این نکته را با زحمتی که کشیده شده آن نماینده زحمتی که کشیده و کاری که کرده چه اثری دارد بعد من چه جوری این نماینده را می‌توانم برای قانون بعدی بیاورم برای چی بیایم وسط معرکه که دست آخر وقتی اینطور می‌شود یکهو یک نفر بیاید بگوید که من عمل نمی‌کنم یعنی چی عمل نمی‌کنم ، یک کسی دیگری بیاید بگوید این اصلاً شدنی نیست ، شدنی است، این حرف‌ها چیست اگر قانون است بله باید .

سوال: الان کمیسیون پیگیری کرد به چه نتیجه‌ای رسیده الان اطلاع آخرین اطلاعات را به ما بگویید به کجا رسید ؟

آقا تهرانی: آخرین اطلاعات این است که ما امیدواریم که با شورای امنیت جناب آقای لاریجانی واقعاً من آقای لاریجانی را آدم عاقلی می‌دانم، بالغی می‌دانم می‌گویم که این را یک نگاهی کنم ببین من درست می‌گویم یا اشتباه الان چند وقت است که باهاشون یک جلسه بگذارم نمی‌شود موفق نشده‌ام ولی اینجا الان جای خوبی است که من با ایشان هم حرف بزنم و بگویم که یک نگاهی به این قانون بکن شما ببین له من قبول دارم یک جاهایی می‌فرمایید خلاف امنیت است رشته من امنیتی نیست رشته جنابعالی است وظیفه شما هم هست پاسخگو هم شما باید باشید .

سوال : یعنی منظورتان این است که بنشینید بخوانید اگر ایراد دارد بیایید چکش کاری کنیم تکلیفش را روشن کنیم این آیا منطقی نبود که قبل از تصویب قانونتان انجام می‌شد ، می‌دانم که شما مسیر را درست رفته‌اید و مسیر تصویب به قانون این بوده ولی بالاخره روی یک موضوعی که حساسیت وجود دارد می‌شد یک تبادل نظری کرد ؟

آقا تهرانی: بعضی جاها شده ما حتی بعضی اوقات با خود شورای نگهبان هم مثلاً این قانون‌هایی که الان داریم می‌نویسیم گاهی از اوقات با دوستان آنجا مطرح می‌کنیم و می‌گوییم که یک نگاهی کنید ین کارها را می‌کنیم ولی گاهی از اوقات وقتی که تمام شد باز ممکن است که شما یک اما و اگر داشته باشید خیلی خوب ما که توی روی هم واینستادیم

