دوره آموزشي کارگرداني تئاتر عروسکي ويژه مربيان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خراسان شمالي برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دوره آموزشی کارگردانی تئاتر عروسکی ویژه مربیان کانون در خراسان شمالی با حضور «یلدا منتظری» آغاز شد و جادوی تئاتر در خراسان شمالی جان گرفت.
فرهاد آقابیگی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گفت این دوره آغاز دوره های آموزشی تئاتر خواهد بود و با توجه به فعایت خودجوش اعضا و علاقه مندی آنان به تئاتر از مربیان می خواهیم با جدی گرفتن دوره های آموزشی، شاهد تولید آثار نمایشی باشیم.
یلدا منتظری به عنوان مدرس، هدایت آموزشی و هنری شرکتکنندگان در این دوره آموزشی را بر عهده دارد تا مربیان یاد بگیرند چگونه با نگاه، سکوت و حرکت، معنا خلق و اشیای بیجان را به شخصیتهایی زنده و دارای احساس تبدیل کنند.
جریان یافتن در صحنه و حرکت در نور و صدا، پایه تمرینها را شکل داده است تا شرکتکنندگان بتوانند به درکی عمیقتر از حضور و نقش عروسک در فضا برسند.
تجربه کارگردانی گروهی و رهبری خلاق در فرآیند تولید نمایش، از دیگر محورهای آموزشی این کارگاه است.