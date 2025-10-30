پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج از رهاسازی یک قطعه پرنده کاکایی در سد چری این شهرستان خبر داد
عبدالرحمن زحمتی گفت: این پرنده که از ناحیه بال دچار آسیب شده بود، توسط یکی از شهروندان علاقمند به طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست فاروج تحویل داده شد و پس از تیمار، بهبودی کامل و اطمینان از سلامت، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات آسیبدیده یا موارد مشابه، از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا شماره تماس ۳۶۴۲۴۶۷۷، موضوع را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.