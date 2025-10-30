به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام مسعود تاتلاری افزود: در احیای امر به معروف و نهی از منکر ستاد طبق شرح وظایف خود مردمی سازی را انجام می‌دهد تا از طریق این بستر مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی با اشاره به اینکه حمایت‌های حقوقی و قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همواره در حال انجام است، بیان کرد: مجوز‌های تشکل‌های امر به معروف و نهی از منکر در عرصه‌های مختلف برنامه ریزی شده و علاقمندان می‌توانند به صورت حضوری ثبت نام کنند.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: هر فرد به عنوان یک مطالبه گر در جامعه باید نسبت به اتفاق‌های پیرامون خودش بی تفاوت نباشد و این مهم معنای جامع عصاره امر به معروف و نهی در امر در جامعه کنونی است.