مدیرکل دامپزشکی استان گفت

: در اجرای طرح نظارت بر مواد پروتئینی و به‌منظور صیانت از سلامت عمومی جامعه، کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد موفق به شناسایی و ضبط ۳۰۴ کیلوگرم مرغ منجمد تاریخ‌منقضی در یکی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی شدند.



کرم چهار لنگ

افزود: محموله منجمد یادشده علاوه بر انقضا تاریخ مصرف، فاقد شرایط بهداشتی نگهداری بوده که پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و تنظیم صورتجلسه قانونی، توقیف و معدوم‌سازی شد.



مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد ضمن تأکید بر لزوم رعایت زنجیره سرد و ضوابط بهداشتی در عرضه فرآورده‌های دامی، از شهروندان خواست در هنگام خرید مواد پروتئینی به تاریخ تولید و انقضای درج‌شده روی بسته‌بندی توجه نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ ارتباط مردمی دامپزشکی اطلاع دهند.