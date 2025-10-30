رئیس دیوان عالی محاسبات کشورمان در حاشیه کنفرانس انتوسای در شرم الشیخ با همتای پاکستانی خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ احمدرضا دستغیب رئیس دیوان عالی محاسبات کشورمان در دیدار با مقبول احمد گوندال رئیس جدید دیوان محاسبات پاکستان، توسعه همکاری‌های فنی و تخصصی میان دو دیوان را حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه می‌توانند همزمان با توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، همکاری‌های نظارتی و حسابرسی خود را نیز با سرعت بیشتری تعمیق بخشند.

در این دیدار که مجتبی فردوسی‌پور رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر حضور داشتند، دستغیب با اشاره به ریاست دیوان محاسبات ایران بر سازمان اکوسای (سازمان دیوان‌های محاسبات کشور‌های عضو اکو) که دبیرخانه دائمی آن در اسلام‌آباد قرار دارد، برای برگزاری نشست مجمع عمومی اکوسای در سال جاری در تهران اعلام آمادگی کرد.

رئیس دیوان محاسبات پاکستان نیز روابط کشورش با ایران را بسیار خوب و دوستانه خواند و ضمن استقبال از توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربیات، از احمدرضا دستغیب برای بازدید رسمی از اسلام‌آباد در نخستین فرصت دعوت کرد.

آمادگی تهران برای گسترش همکاری‌ها و اشتراک تجربیات حسابرسی با دیوان محاسبات عراق

در ادامه رئیس دیوان عالی محاسبات کشورمان همچنین با رئیس دیوان‌ محاسبات عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سید احمدرضا دستغیب در دیدار با عمار صبحی خلف، رئیس دیوان محاسبات جمهوری عراق، روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور را ممتاز ارزیابی کرد و با اشاره به اشتراکات دینی، جغرافیایی و تاریخی ایران و عراق اظهار داشت: دو کشور دوست

و همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سه دهه اخیر مناسبات خود را بر پایه احترام متقابل استوار کرده‌اند و همواره پیوند‌های عمیق دوستی و برادری میان دو ملت وجود داشته است.

وی با تبیین ساختار و مأموریت‌های قانونی دیوان محاسبات کشور، این نهاد را برخوردار از قدرت و استقلال واقعی دانست و افزود: در دوره کنونی مدیریت دیوان محاسبات کشور، تلاش مجدانه‌ای برای تحقق اصول شفافیت و انضباط مالی در

بخش عمومی و پیشگیری از وقوع تخلفات در این بخش‌ها صورت گرفته و این رویکرد ادامه خواهد یافت.

احمدرضا دستغیب همچنین با اشاره به وجود ساختار قضایی در دیوان محاسبات کشور، وجود دادسرا را نقشی مهم در تحقق تعهدات بودجه‌ای و شفافیت مالی دولت‌ها برشمرد و کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده‌ها را مشهود دانست.

وی بر آمادگی تهران برای گسترش همکاری‌های تخصصی و اشتراک تجربیات حسابرسی با دیوان محاسبات عراق تأکید کرد.

در این دیدار عمار صبحی خلف نیز با ابراز خرسندی از دیدار همتای ایرانی، ساختار قانونی و فعالیت‌های دیوان محاسبات ایران را الگویی مناسب برای سایر کشور‌ها عنوان کرد و برای تبادل هیئت‌های فنی و تخصصی اعلام آمادگی نمود.

وی همچنین از رئیس کل دیوان محاسبات کشور برای سفر به بغداد دعوت کرد.

در این دیدار دکتر غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و مجتبی فردوسی‌پور، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر حضور داشتند.