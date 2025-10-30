به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این گفت وگوی دو جانبه در بحبوحه جنگ تجاری شدید میان دو قدرت اقتصادی جهان برگزار شده و از آن به‌عنوان نشستی پرمخاطره یاد می‌شود.

ترامپ در آستانه ورود به محل برگزاری این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال دستیابی به توافق تجاری با چین پس از این دیدار، گفت: ممکن است.

در جریان نشست دو جانبه روسای‌جمهور ایالات متحده و چین، آنها بر تقویت روابط دو جانبه، همکاری بلندمدت و نقش مشترک در حفظ صلح جهانی تأکید کردند.

رئیس جمهور آمریکا: رابطه فوق‌العاده‌ای در بلندمدت خواهیم داشت

ترامپ در آغاز این دیدار با بیان اینکه افتخار بزرگی است که در کنار دوست قدیمی خود باشد، تاکید کرد: رئیس‌جمهور چین شخصیتی بسیار برجسته و محترم است.

رئیس جمهور آمریکا افزود: فکر می‌کنم تا اینجا بر سر بسیاری از مسائل توافق کرده‌ایم و همین حالا هم بر سر موارد بیشتری به توافق خواهیم رسید.

ترامپ در ادامه با بیان اینکه شی جین پینگ شخصیت بزرگی است که کشور بزرگی را هدایت می‌کند، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم رابطه فوق‌العاده‌ای در بلندمدت خواهیم داشت و حضور شما در جمع ما مایه افتخار است.

رئیس جمهور چین: پکن و واشنگتن باید شریک و دوست باشند

از سوی دیگر شی جین پینگ نیز با استقبال از دیدار مجدد با ترامپ، گفت: دیدار با شما برای من نیز بسیار خوشایند است و دیدار دوباره شما پس از سال‌ها حس گرمی دارد.

وی در این دیدار با اشاره به ارتباطات نزدیک خود با رئیس جمهور آمریکا، افزود: چندی پیش، هیات‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در کوالالامپور مالزی دور جدید رایزنی‌های خود را برگزار کردند و درباره حل مسائل اصلی مورد توجه دوطرف به توافق اساسی رسیدند که شرایط لازم را برای برگزاری این ملاقات فراهم کرده است.

رئیس جمهور چین همچنین با اشاره به اینکه از زمان انتخاب مجدد ترامپ، آنها سه بار با هم مکالمه تلفنی داشته و چند نامه رد و بدل کرده‌اند، افزود: ما در طول این مدت با یکدیگر در تماس نزدیک بوده‌ایم و به همین دلیل روابط پکن و واشنگتن در مجموع با ثبات باقی مانده است.

وی در ادامه با بیان اینکه با وجود تفاوت شرایط کشورها، به وجود آمدن تنش میان ۲ اقتصاد بزرگ جهان یک امر طبیعی است، گفت: من و شما که سکان‌دار روابط چین و آمریکا هستیم، باید در برابر بادها، امواج و چالش‌ها، مسیر درست را حفظ کنیم و حرکت با ثبات کشتی عظیم روابط چین و آمریکا را تضمین کنیم.

شی جین پینگ همچنین ضمن تاکید بر اینکه همواره باور داشته است که توسعه چین با چشم‌انداز ترامپ برای عظمت دوباره آمریکا هم راستا است، اظهار کرد: تاریخ به ما آموخته که چین باید شریک و دوست ایالات متحده باشد، زیرا کشور‌های ما کاملاً قادرند به یکدیگر کمک کنند تا موفق شوند و در کنار هم شکوفا شوند.

رئیس جمهور چین در ادامه از ترامپ به عنوان کسی که به صلح جهانی اهمیت زیادی می‌دهد و مشتاق حل مسائل مورد مناقشه منطقه‌ای است، یاد کرد و افزود: از نقش برجسته شما در دستیابی به توافق آتش‌بس اخیر در غزه قدردانی می‌کنم.

وی همچنین با اشاره به نقش ترامپ در امضای اعلامیه مشترک صلح در مرز کامبوج و تایلند، تاکید کرد: چین نیز به شیوه خود به کامبوج و تایلند کمک کرده است تا اختلافات مرزی خود را به‌درستی حل‌وفصل کنند و ما همچنین در پیشبرد مذاکرات صلح برای حل سایر مسائل منطقه‌ای تلاش کرده‌ایم.

شی جین پینگ در ادامه با بیان اینکه امروز جهان با مسائل دشوار بسیاری رو‌به‌رو است، خاطرنشان کرد: چین و ایالات متحده می‌توانند به عنوان دو کشور بزرگ، مسئولیت مشترک خود را بر عهده بگیرند و برای منافع دو کشور و کل جهان، دستاورد‌های بزرگ و ملموس بیشتری رقم بزنند، بنابراین مشتاقم دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مهم برای دو کشور و جهان با یکدیگر تبادل کنیم.

رئیس‌جمهور ایالات متحده ساعاتی پیش و در آستانه دیدار با رئیس‌جمهور چین در بندر بوسان کره جنوبی، با انتشار دو پیام جداگانه در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال، از این دیدار استقبال کرد و نوشت: مشتاق دیدار با رئیس جمهور چین هستم.

ترامپ در نخستین پیام خود با بیان اینکه اشتیاق بسیار زیادی برای دیدار با رئیس‌جمهور چین دارد، نوشت: این دیدار ظرف چند ساعت آینده برگزار خواهد شد.

او در پیام دوم خود، از این دیدار به عنوان نشست «گروه ۲» یاد کرد و نوشت: نشست G ۲ به زودی برگزار خواهد شد.

به نوشته تارنمای ایندیپندنت، ترامپ در این پیام نشست دو جانبه خود با رئیس جمهور چین را به نشست گروه ۷ (G ۷)، گروهی متشکل از هفت قدرت اقتصادی بزرگ شامل ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا تشبیه کرده است.

این دیدار در حاشیه نشست سران همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه (APEC) در بندر پوسان برگزار می‌شود؛ نشستی که از امروز پنجشنبه آغاز شده است و رهبران ۲۱ کشور عضو این سازمان در آن حضور دارند.