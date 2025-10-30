پایگاه خبری «خراسان دائری» در پاکستان گزارش داد که در پی یک حمله بمب‌گذاری و تیراندازی تروریست‌ها به کاروان نیرو‌های امنیتی در منطقه مرکزی «کروم» از نواحی ایالت خیبرپختونخوا دست‌کم ۶ نظامی کشته و ۱۴ تن زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این حمله در منطقه «سلطان‌کلی» از مناطق بخش مرکزی «کروم» روی داد؛ جایی که ابتدا یک بمب کنار جاده‌ای منفجر شد و بلافاصله پس از آن گروهی از تروریست‌ها با شلیک گلوله به سمت نیرو‌های امنیتی به درگیری دامن زدند.

در نتیجه این حمله چند خودروی نظامی آتش گرفت و سه نظامی نیز مفقود شده‌اند.

خراسان دائری به نقل از منابع امنیتی نوشت: نیرو‌های ارتش پاکستان در حال جست‌وجوی سه نظامی مفقود هستند و عملیات پاکسازی منطقه همچنان ادامه دارد.

به گفته این پایگاه خبری روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) اعلام کرده است که در این درگیری‌ها ۷ تروریست وابسته به تحریک طالبان (تی تی دی) به هلاکت رسیده‌اند.

پایگاه خبری خراسان دائری افزوده است، جزئیات بیشتر از این حادثه مرگبار هنوز منتشر نشده است.