با پیگیری‌های صورت گرفته و موافقت راه‌آهن با افزایش قطار‌های چهارستاره همدان–مشهد و اصلاح ساعت حرکت موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم شریف همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با افزایش قطار‌های ۴ ستاره و اصلاح ساعت حرکت قطار همدان–مشهد موافقت کرد.

عباس صوفی افزود: در پی درخواست‌های مکرر شهروندان همدانی برای بهبود خدمات ریلی و تسهیل سفر‌های زیارتی به مشهد مقدس، طی نامه‌ای به دکتر جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و رئیس راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، موضوع افزایش ظرفیت قطار و اصلاح زمان‌بندی حرکت مطرح شد که با موافقت مسئولان راه‌آهن همراه گردید.

نماینده مردم همدان و فامنین افزود: این اقدام به منظور ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل ریلی، افزایش رفاه زائران و توسعه ارتباطات ریلی استان همدان صورت گرفته است و از آذرماه در جدول برنامه حرکت قطار‌ها اعمال خواهد شد.