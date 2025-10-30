با همت و تلاش کارشناسان مخابرات منطقه خراسان جنوبی، خیابان‌های انقلاب در شهر بیرجند به نقاط تحت پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری (FTTH) افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی گفت:با توجه به افزایش استفاده از اینترنت در شرایط کنونی و احساس نیاز مشترکان به افزایش کیفیت و کمیت پهنای باند، استفاده از فناوری‌های ارتباطی نوین نظیر اتصال منازل و مشاغل به شبکه فیبر نوری مخابرات یا فناوری FTTH امری ضروری به نظر می‌رسد و در همین راستا، عملیات واگذاری اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری در نقاطی جدید از شهر بیرجند (خیابان انقلاب حدفاصل فاصل انقلاب ۲۲ تا انقلاب ۲۶) آغاز شده است.

میری افزود:متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به مراکز امور مشتریان مخابرات مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۰۲۰ تماس بگیرند.

با توجه به راه اندازی این سرویس در نقاط مختلف، استعلام مناطق تحت پوشش از طریق یکی از راه های تماس با شماره ۲۰۲۰:، مراجعه حضوری به مخابرات منطقه و مراجعه به سایت iranfttx.ir امکانپذیر است.