توافق برای پیگیری بندر خشک در گلستان

در نشست مشترک استاندار گلستان با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مقرر شد مطالعات بندر خشک در استان گلستان به‌روزرسانی شده و عملیات اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد.