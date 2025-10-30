پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز شرایط جوی نسبتا پایداری بر روی استان حاکم است و در بعدازظهر و شب در محدوده تنگه هرمز وزش باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا در ساعات صبح تا ظهر نسبتا آرام و در برخی سواحل و جزایر استان مه رقیق صبحگاهی پدیده غالب خواهد بود.
وی گفت: دریا بویژه در محدوده تنگه هرمز در بعدازظهر و ساعاتی از شب با وزش باد جنوب غربی متلاطم میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: توصیه میشود رفت وآمد شناورهای سبک صیادی و قایقهای تفریحی در محدوده تنگه هرمز با احتیاط صورت بپذیرد.
بیشتر بخوانید؛ پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۷ آبان
حمزه نژاد گفت: این شرایط جوی و دریایی تا روزهای ابتدایی هفته آینده در استان تداوم دارد.
وی افزود: به لحاظ دمایی، تغییرات ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است.